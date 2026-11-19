"Non possiamo dimenticare una slide (sopra) fatta dal direttore generale Ausl Mattia Altini e consegnata alla Ctss, in cui vi è una bella linea del tempo con la quale Altini dice che aveva iniziato, otto mesi fa, questo percorso. E' fantastico, perché nel mondo della democrazia, della trasparenza, della quotidianità, mai a noi capita di sapere, otto mesi dopo, di aver partecipato ad un percorso di cui nessuno sapeva l'esistenza e questo politicamente è grave". A dirlo, citando le slide pubblicate in anteprima da La Pressa, è stato lunedì sera in Consiglio comunale a Vignola il coordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis.

Il tema è quello del riordino della sanità modenese e l'ipotesi di chiudere il Policlinico di Modena per tenere aperto in via del Pozzo solo un ospedale cittadino per la bassa e media intensità che non potrà ovviamente chiamarsi Policlinico.

"Perché noi possiamo correre ai ripari e benvenga che ci sia un ordine giorno approvato l'anonimità, ma noi dobbiamo rincorrere una politica che ha sbagliato e che è stata trascinata dai tecnici. Qui si chiede un salto nel buio, una delega in bianco senza precedenti. Faccio solo un esempio: poche ore fa ero a Zocca e il sindaco Ropa mi ha raccontato che l'autoambulanza di Rocca Malattina non ha l'infermiere e quindi hanno sospeso il servizio. Io lo dico pubblicamente perché così magari qualcuno telefona al dottor Altini e dice che forse l'infermiere va trovato perché noi parliamo di dover difendere un'automedica, difendere una rete ospedaliera, difendere un insieme di servizi e poi scopriamo ovviamente per caso che una parte di quelle conquiste che erano consolidate e certe in realtà non ci sono più. Per questo, lo ribadisco, i tecnici devono fare i tecnici e la politica deve scegliere dove andare".

Il nodo economico dei 550 milioni

"Se poi guardiamo gli aspetti economici non possiamo far finta che 550 milioni non spostino il barricento della sanità - ha aggiunto Platis -. Noi oggi ci troviamo nei conti pubblici a dover pagare ancora i mutui del 2001 stipulati da Vasco Errani e questi ce li trasciniamo assieme ai mutui che saremo costretti a sostenere per l'ospedale di Carpi, a meno che qualcuno non abbia in mente una programmazione diversa. Senza calcolare tutti gli altri ospedali che hanno bisogno di una manutenzione che, tra ordinaria e straordinaria, impatta considerevolmente. A bilancio non è stato fatto uno studio, quindi non sappiamo da dove questi famosi 550 milioni per Baggiovara vengono, del resto inserirli in un bilancio ha delle ricadute e se vengono messi lì e si satura la capacità di indebitamento, nel momento in cui c'è un problema al centro dialisi o c'è bisogno di fare manutenzione, come la si fa?"