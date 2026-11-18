Buonasera Direttore Leonelli,

Emanuele Fiano ha dimostrato di avere gli attributi e li ha tirati fuori. A Modena, sulla vicenda Policlinico vedremo se qualcuno del PD gli attributi li ha. Perché per tirarli fuori, gli attributi bisogna per prima cosa averli.

Uno come Muzzarelli, ad esempio, se volesse veramente mettersi di traverso sullo spolpamento (è Mezzetti che ha parlato di ciccia) del Policlinico, potrebbe anche solo minacciare di uscire dal PD se la discussione sul Pal seguirà l'accelerazione impressa da Mezzetti.

E nel caso il Partitone seguisse passivamente Mezzetti, l'ex sindaco Muzzarelli dovrebbe per davvero uscire dal PD costituendo un suo movimento civico. E alle prossime elezioni comunali ne vedremmo davvero delle belle. Perché la vicenda Policlinico sarà dirimente per capire chi fa, chi chiacchiera e chi da che parte sta.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto