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Modena, da due settimane in via Nicoli campeggia un paraurti d'auto: inutili le segnalazioni ad Hera

Modena, da due settimane in via Nicoli campeggia un paraurti d'auto: inutili le segnalazioni ad Hera

L'unico intervento effettuato consiste nell'aver avvolto i rottami con del nastro segnaletico bianco e rosso. Una soluzione a dir poco ridicola

2 minuti di lettura

Gentile Redazione,

vi scrivo per segnalare una situazione emblematica dello stato in cui versa la gestione dei rifiuti a Modena, che da cittadino pacato e poco incline alla polemica gratuita non riesco più a ignorare.

Da oltre due settimane, in via Nicoli, giace abbandonato sull'area pavimentata un intero paraurti d'auto danneggiato, completo di fanale e parti in plastica staccate. Come ho sempre fatto negli ultimi anni — preferendo l'uso degli strumenti ufficiali agli sfoghi sui social — ho aperto una segnalazione tramite l'app "Il Rifiutologo" di Hera, allegando la documentazione fotografica.

Il risultato? La segnalazione è stata chiusa con la consueta notifica automatica che informa l'utente che la richiesta "è stata gestita dai nostri operatori". Peccato che il rifiuto sia rimasto esattamente dov'era. Ho quindi aperto una seconda ed una terza segnalazione, chiuse anch'esse con le medesime modalità e lo stesso identico esito. Stasera sono passato dal posto per conferire i rifiuti: il paraurti è ancora lì.

L'unico "intervento" effettuato consiste nell'aver avvolto i rottami con del nastro segnaletico bianco e rosso. Una soluzione a dir poco ridicola: invece di rimuovere un rifiuto ingombrante e potenzialmente pericoloso, si è preferito "impacchettarlo" lasciandolo in strada.

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Questo episodio è purtroppo la punta dell'iceberg di un peggioramento generale del servizio a Modena negli ultimi tre anni almeno, accompagnato peraltro da una progressiva riduzione della trasparenza verso gli utenti. Chi utilizza abitualmente l'app Il Rifiutologo avrà infatti notato che, con i vari aggiornamenti, Hera ha eliminato sia lo storico delle segnalazioni effettuate (rendendo di fatto impossibile per il cittadino tenere traccia dei ticket aperti e chiusi senza reale intervento), sia lo storico dei conferimenti del rifiuto indifferenziato.

Chiedere ai cittadini di collaborare, segnalare e rispettare le regole ha senso solo se dall'altra parte c'è un servizio che risponde con i fatti e non limitandosi a chiudere pratiche burocratiche o a stendere nastro segnaletico attorno al degrado.

Cordiali saluti

Lettera firmata

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