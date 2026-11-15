Gradimento dei sindaci, Modena, Mezzetti vola al 56,5%: quarto posto nella fascia dei Comuni sotto i 260mila abitanti

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, raccoglie il 56,5% di giudizi positivi nella rilevazione di novembre 2026 realizzata da LAB21 per Affaritaliani. Un risultato che colloca il primo cittadino modenese al quarto posto nella fascia dei Comuni tra 120mila e 260mila abitanti.

Davanti a lui si piazzano Michele Guerra, sindaco di Parma, con il 60%, Alan Fabbri di Ferrara con il 58,5% e Matilde Celentano di Latina con il 57,5%. Mezzetti si conferma dunque nella parte alta della graduatoria, con un consenso superiore alla soglia del 56%.

Il dato assume particolare rilievo anche nel panorama emiliano-romagnolo, dove i sindaci della regione mostrano complessivamente risultati significativi. Modena si colloca infatti alle spalle di Parma e Ferrara, ma davanti a Rimini (55,3%), Ravenna (54%) e Reggio Emilia (53,5%).

La fotografia restituisce un giudizio positivo per l'amministrazione Mezzetti.

"Il 56,5% dei cittadini mi colloca al quarto posto nel gradimento a livello nazionale tra i sindaci delle città tra 120mila e 260mila abitanti. Un risultato sostanzialmente in linea con quello che mi aveva attribuito anche Il Sole 24 Ore nella sua indagine annuale - afferma il sindaco -. Due anni e mezzo fa sono stato eletto con il 63,8% dei voti.

So bene che il risultato elettorale e un sondaggio sul gradimento misurano cose diverse. Prima del voto del 2014 i sondaggi mi davano al massimo al 53%. Ma so anche che la fiducia dei cittadini non è mai acquisita una volta per tutte: va conquistata e meritata ogni giorno. In questi due anni e mezzo Modena ha attraversato momenti molto difficili. L’attentato del 16 maggio ha segnato profondamente la nostra comunità, ma abbiamo dovuto affrontare anche tante altre situazioni complesse, preoccupazioni e problemi che incidono sulla vita quotidiana delle persone".

"Non tutte le scelte che abbiamo compiuto sono state facili o condivise. E sono consapevole che ci siano ancora questioni aperte, aspettative alle quali dobbiamo rispondere e critiche che meritano ascolto e attenzione. Per questo considero quel 56,5% non un traguardo da celebrare, ma un incoraggiamento a proseguire il lavoro con ancora più determinazione, responsabilità e capacità di ascolto. Le classifiche vanno sempre prese in modo relativo, cogliendone gli spunti per migliorare anche quando segnano un risultato in flessione come quella di Italia Oggi appena pubblicata sulla qualità della vita che, ricordo, riguarda un dato sulla Provincia.

Dobbiamo avere la consapevolezza di quanto abbiamo fatto, di ciò che dobbiamo migliorare e soprattutto di quanto resta ancora da fare per Modena" - chiude Mezzetti.