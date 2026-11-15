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Lega Castelfranco: 'Col piano Mezzetti il Policlinico non potrà più essere chiamato Policlinico'

Lega Castelfranco: 'Col piano Mezzetti il Policlinico non potrà più essere chiamato Policlinico'

'La definizione di Policlinico è quella di un grande ospedale collegato alla Facoltà di Medicina. Di norma è suddiviso in più reparti'

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"Nonostante gli incontri programmati sul territorio, pare tutto deciso. Il sindaco Mezzetti tiene saldo il timone sulla rotta dello smantellamento del Policlinico. Dovremo imparare a non chiamarlo più Policlinico, ma solo Ospedale. Non è solo questione di un nome, perché la definizione di Policlinico è quella di un grande ospedale collegato alla Facoltà di Medicina. Di norma è suddiviso in più reparti, cliniche e padiglioni altamente specializzati". Lo dice il referente Lega di Castelfranco Emilia Lodovica Boni in apertura dell'incontro di oggi a Castelfranco Emilia alla Sala Arci La Stalla con il sindaco Mezzetti e l'assessore Fabi.

"Il Policlinico perderà il suo nome insieme alla sua vocazione specialistica. Ai sindaci viene concesso un pò di tempo per riflettere e semmai fare qualche osservazione. Dopo di che si metterà in moto un meccanismo irreversibile. Chi fornirà la garanzia che quei famosi 500 milioni verranno spesi al meglio in progetti finiti, in opere fatte a regola d'arte? Difficile da credere che sia possibile un controllo serio, visto che nelle nostre città non viene fatto a regola d'arte nemmeno l'asfalto delle strade. Il sindaco Mezzetti sta chiedendo sostanzialmente una firma in bianco, senza dare garanzie. Troppa fretta sindaco Mezzetti, e si sa lo dice il proverbio fretta e bene non stanno bene insieme".

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