Modena, Ologramma celebra vent’anni di musica per l’inclusione

Vent’anni di musica condivisa, relazioni e partecipazione: Ologramma celebra il proprio percorso con «Io sono l'altro – La musica ci insegna a riconoscerci», in programma giovedì 3 dicembre, dalle 14:00 alle 18:00, presso la Sala Fanti dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 50 a Bologna. L’appuntamento, aperto alle persone interessate, si svolge in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

L’incontro, condotto da Carlo Stanzani, alternerà momenti di riflessione e testimonianza alle esibizioni di Ologramma – Musica per l’inclusione, Gruppo Corale e Strumentale diretto da Roberta Frison. Al centro, il valore della partecipazione alla vita culturale e la possibilità di costruire una comunità nella quale ogni persona possa esprimersi, contribuire ed essere riconosciuta.

Nato nel 2006, il progetto riunisce persone con disabilità e fragilità, musicisti, musicoterapeuti e volontari in un’esperienza artistica comune. Promosso nell’ambito di Cemu-Ologramma–Aps e legato al percorso dell’Istituto Meme di Modena, Ologramma si fonda sull’inclusione attiva e sulla musicoterapia musico-centrata: il fare musica insieme diventa occasione di ascolto reciproco, espressione e appartenenza. Ogni partecipante concorre alla realizzazione del lavoro musicale, secondo le proprie possibilità e con il sostegno del gruppo.

Il titolo «Io sono l’altro» è il filo conduttore della presentazione di Carlo Stanzani: un invito a incontrare chi abbiamo di fronte e a riconoscere l’alterità che abita ciascuno di noi.

In vent’anni, l’intuizione di Roberta Frison e Claudio Ingrami è diventata un’esperienza stabile di appartenenza, una casa comune nella quale ogni persona può trovare spazio. A esprimerne lo spirito sono anche le parole di Claudio Cavallini, musicoterapeuta e amico del gruppo: «Qualcuno si nasce, poi tutti si diventa».

Questo impegno si estende dal 2023 anche alle persone anziane con demenza e malattia di Alzheimer e ai loro caregiver attraverso Ologramma Argento. La musica offre occasioni di incontro e condivisione nelle quali la persona e i suoi legami restano al centro, anche nella complessità della malattia.

A raccontare questo cammino sarà anche il docufilm «Ologramma – Musica per l’inclusione», diretto da Francesco Zarzana e tratto dal libro «Ologramma. Le parole della musica», che raccoglie le testimonianze di chi partecipa alla vita del gruppo. La proiezione affiancherà alla musica le voci e le storie da cui il progetto prende forma.

"Prima ancora di salire sul palco, durante le prove, accadono momenti che ci commuovono. Una melodia richiama l’attenzione, qualcuno accenna le parole, due persone si cercano con gli occhi.

Tra i protagonisti di Ologramma ci sono ragazzi, adulti, persone anziane, anche con gravi disturbi cognitivi e Alzheimer, e i loro caregiver. Ciascuno porta nella musica il proprio modo di esserci.

Per chi vive ogni giorno la fatica della malattia e dell’assistenza, questi momenti possono riaprire uno spazio prezioso. Si torna, per qualche istante, a cantare insieme, a sorridersi, a tenersi la mano seguendo una canzone. Una moglie può ritrovare un momento di intesa con il marito, un figlio condividere un’emozione con sua madre. È un tempo loro, che forse temevano di avere perso.

Quando arrivano sul palco, portano con sé tutto questo: l’attesa, la vulnerabilità, il piacere di partecipare, la fiducia in chi è accanto. I veri protagonisti sono loro e le emozioni che attraversano quel momento. Anche un piccolo gesto può avere un significato profondo per chi lo compie e per chi ne conosce la storia.

“Io sono l’altro” è un invito a fermarsi e a incontrare queste persone. A riconoscere che il desiderio di relazione, di bellezza e di espressione continua ad avere valore, anche quando comunicare diventa difficile.

La musica non cancella la malattia. Può però offrire occasioni nelle quali sentirsi vicini, partecipi, capaci ancora di condividere qualcosa.

Per noi, una nuova umanizzazione comincia anche da qui: custodire quel tempo insieme e riconoscere quanto conta nella vita di una persona".