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Modena, festa per i 100 anni della staffetta partigiana Renata Malavolti

Modena, festa per i 100 anni della staffetta partigiana Renata Malavolti

La centenaria, ospite della Cra Vignolese, ha ricevuto la Bonissima. A soli 18 anni aveva scelto di impegnarsi nella lotta di Liberazione

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Compie cento anni oggi, sabato 14 novembre, Renata Malavolti, modenese che durante la Seconda guerra mondiale, a soli 18 anni, scelse di diventare staffetta partigiana contribuendo alla lotta di Liberazione. Un'esperienza coraggiosa che rappresenta una pagina importante della sua storia personale e della memoria della città.

Per celebrare questo importante traguardo, questa mattina Renata ha ricevuto la visita dell'assessore Vittorio Molinari presso la Casa residenza anziani Vignolese, dove attualmente vive. In rappresentanza del sindaco Massimo Mezzetti e dell'intera comunità modenese, Molinari le ha consegnato la medaglia in argento della Bonissima, accompagnata da una lettera di auguri firmata dal primo cittadino. Il Comune riserva ai cittadini che raggiungono il traguardo dei cento anni la consegna della Bonissima, con una dedica speciale: un riconoscimento che vuole sottolineare il valore del patrimonio culturale, umano ed esperienziale di cui le persone anziane sono portatrici. Alla festa hanno partecipato anche il personale della struttura, gli altri ospiti e i familiari, condividendo con Renata la gioia di un compleanno davvero speciale.

Renata Malavolti è nata a Modena il 14 novembre 1926, da Fernando ed Elena Panari. Cresciuta in una famiglia antifascista, legata al Partito comunista italiano, fin da bambina ha imparato il valore dell'impegno e dell'aiuto reciproco.

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Durante la guerra, a soli 18 anni, arriva la scelta di diventare staffetta partigiana: un impegno assunto con coraggio, in un periodo storico difficile, e vissuto con discrezione anche nei confronti della propria famiglia d'origine.

Il 7 novembre 1946 Renata sposò Carlo Casari, che per tutta la vita lavorò nella Cgil. Dalla loro unione nacque il figlio Eros. Successivamente arrivarono il nipote Milo e, nel 2012, la pronipote Lara. La sua è stata una vita dedicata soprattutto agli altri. Una disponibilità accompagnata da un carattere solare e determinato, dalla capacità di rimboccarsi sempre le maniche e affrontare le difficoltà senza lamentarsi.

Ha attraversato anche momenti dolorosi, affrontando prematuramente il lutto del marito, morto a 63 anni, e poi del figlio Eros, scomparso a soli 47 anni, senza però perdere quella forza d'animo che l'ha sempre contraddistinta. Oggi gli anni e la malattia hanno inevitabilmente attenuato le energie di Renata, ma basta una fisarmonica per farle ancora cantare con orgoglio 'Bella Ciao'.

Un secolo di vita che porta con sé non soltanto i ricordi di una famiglia e di una comunità, ma anche la testimonianza di una donna che, nel momento più difficile della storia del Paese, scelse di contribuire alla lotta per la Liberazione.

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