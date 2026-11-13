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Modena, oltre tre chili di hashish in casa: arrestato un diciottenne che spacciava in stazione

Modena, oltre tre chili di hashish in casa: arrestato un diciottenne che spacciava in stazione

Il giovane era stato fermato dalla Polizia Locale alla stazione delle autocorriere. Nella sua abitazione trovati anche cocaina, ecstasy e oltre 28mila euro

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Oltre tre chilogrammi di hashish, alcune dosi di cocaina, pastiglie di ecstasy e più di 28mila euro in contanti. È quanto ha sequestrato la Polizia Locale di Modena nell'ambito di un intervento che ha portato all'arresto di un giovane appena maggiorenne, indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione.

I fatti risalgono al primo pomeriggio del 6 novembre, quando gli agenti, impegnati insieme all'unità cinofila in controlli antibullismo presso la stazione delle autocorriere, hanno notato due persone aggirarsi nella zona, dove era ancora presente un numero significativo di studenti.

Alla vista degli operatori, uno dei due giovani ha lasciato cadere un involucro in un'aiuola. Recuperato dagli agenti, il pacchetto conteneva circa 30 grammi di hashish. Il ragazzo, privo di documenti, è stato accompagnato al Comando della Polizia Locale per le procedure di identificazione e il sequestro della sostanza.

Successivamente, sulla base di elementi che facevano ritenere possibile la presenza di altra droga nella sua abitazione, situata in un comune limitrofo a Modena, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare.

Nel corso dell'attività sono stati rinvenuti più di tre chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti da circa 100 grammi, alcune dosi di cocaina, pastiglie di ecstasy e una somma in contanti superiore a 28mila euro.

Il giovane è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti destinate alla cessione. Il 9 novembre il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto, su richiesta della Procura, la custodia cautelare in carcere.

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