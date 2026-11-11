Modena, in casa con cocaina e una pistola con matricola abrasa

Il 6 novembre scorso, la Polizia di Modena ha arrestato un uomo di 35 anni per spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di arma clandestina. L'uomo era destinatario di mandato di arresto europeo emesso il 30 ottovre di quest'anno dal Tribunale di primo grado di Nabur (Belgio) per aver coltivato, tra febbraio e giugno 2026, a Somme Leuze, piante dalle quali è possibile estrarre sostanze soporifere, stupefacenti o altre sostanze psicotrope. La Mobile lo ha rintracciato presso la propria residenza in provincia di Modena. Entrati nell’abitazione gli agenti hanno trovato sul mobile d’ingresso un bilancino di precisione e tre involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso complessivo di 11,71 grammi. Il 35enne ha poi consegnato ulteriori 5 involucri contenenti cocaina per un totale di 50,42 grammi, nascosti nell’anta di un armadio della camera da letto ed una pistola calibro 9 con matricola abrasa, un caricatore con 8 proiettili dello stesso calibro e altri 7 proiettili. Il Gip ha disposto per l'uomo il carcere.