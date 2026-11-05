Fatto esplodere e rubato il postamat a Modena Est

Un grave attentato esplosivo ha devastato nella notte l'ufficio postale di Modena Est, situato all'incrocio tra via dell'Artigianato e via Emilia Est. Nella notte una banda di malviventi ha fatto saltare lo sportello automatico Postamat. La fortissima esplosione ha svegliato i residenti della zona e ha causato ingenti danni strutturali, distruggendo la vetrata d'ingresso, i locali interni della filiale e lo stesso sportello. Non è ancora stato quantificato l'ammontare del bottino asportato dai ladri, fuggiti immediatamente dopo il colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e avviare i primi rilievi. La Polizia Scientifica è al lavoro per raccogliere tracce utili e analizzare i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

A causa dei pesanti danni subiti, l'ufficio postale di Modena Est rimarrà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire i lavori di ripristino.

