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Fatto esplodere e rubato il postamat a Modena Est

Fatto esplodere e rubato il postamat a Modena Est

Boato e furto nella notte in via dell'artigianato. L'intero ufficio fortemente danneggiato. Banda in fuga, Indagini in corso.

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Un grave attentato esplosivo ha devastato nella notte l'ufficio postale di Modena Est, situato all'incrocio tra via dell'Artigianato e via Emilia Est. Nella notte una banda di malviventi ha fatto saltare lo sportello automatico Postamat. La fortissima esplosione ha svegliato i residenti della zona e ha causato ingenti danni strutturali, distruggendo la vetrata d'ingresso, i locali interni della filiale e lo stesso sportello. Non è ancora stato quantificato l'ammontare del bottino asportato dai ladri, fuggiti immediatamente dopo il colpo.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e avviare i primi rilievi. La Polizia Scientifica è al lavoro per raccogliere tracce utili e analizzare i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.
A causa dei pesanti danni subiti, l'ufficio postale di Modena Est rimarrà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire i lavori di ripristino.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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