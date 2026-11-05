Un grave attentato esplosivo ha devastato nella notte l'ufficio postale di Modena Est, situato all'incrocio tra via dell'Artigianato e via Emilia Est. Nella notte una banda di malviventi ha fatto saltare lo sportello automatico Postamat. La fortissima esplosione ha svegliato i residenti della zona e ha causato ingenti danni strutturali, distruggendo la vetrata d'ingresso, i locali interni della filiale e lo stesso sportello. Non è ancora stato quantificato l'ammontare del bottino asportato dai ladri, fuggiti immediatamente dopo il colpo.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e avviare i primi rilievi. La Polizia Scientifica è al lavoro per raccogliere tracce utili e analizzare i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.
A causa dei pesanti danni subiti, l'ufficio postale di Modena Est rimarrà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire i lavori di ripristino.
Fatto esplodere e rubato il postamat a Modena Est
Boato e furto nella notte in via dell'artigianato. L'intero ufficio fortemente danneggiato. Banda in fuga, Indagini in corso.
Un grave attentato esplosivo ha devastato nella notte l'ufficio postale di Modena Est, situato all'incrocio tra via dell'Artigianato e via Emilia Est. Nella notte una banda di malviventi ha fatto saltare lo sportello automatico Postamat. La fortissima esplosione ha svegliato i residenti della zona e ha causato ingenti danni strutturali, distruggendo la vetrata d'ingresso, i locali interni della filiale e lo stesso sportello. Non è ancora stato quantificato l'ammontare del bottino asportato dai ladri, fuggiti immediatamente dopo il colpo.
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