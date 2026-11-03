Modena, schianto in strada San Martino Mugnano: tre feriti

Questa sera, intorno alle 21, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena è intervenuta in strada San Martino Mugnano a Modena, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

A seguito del violento impatto, tre persone sono rimaste ferite. Per consentire i soccorsi a uno dei conducenti, rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con divaricatori idraulici da taglio e divaricazione, liberando la persona intrappolata e affidandola tempestivamente alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Modena, impegnata nei rilievi per accertare le dinamiche del sinistro e nella gestione della viabilità per consentire il ripristino della sicurezza sulla strada.