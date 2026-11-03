Museo Civico di Modena, nuova vita con la consulenza del direttore del Museo Egizio di Torino

'Oggi ho incontrato Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, al quale abbiamo chiesto di accompagnarci in un progetto importante: dare nuova vita al nostro Museo Civico, valorizzando la sua storia e aprendolo sempre di più alla città e al futuro. Abbiamo un patrimonio straordinario, che merita di essere conosciuto, vissuto e apprezzato molto più di quanto non accada oggi. Conclusa la fase di recupero degli spazi, siamo ora al lavoro sulla progettazione scientifica e su un nuovo allestimento, capace di raccontare meglio le nostre collezioni e rendere il museo più vivo, accessibile e attrattivo. Il progetto comprende anche nuovi laboratori, uffici e spazi di lavoro'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.





'C’è poi un’altra bella notizia: la Biblioteca Poletti sta per tornare alla città. I lavori sono già in fase avanzata e nei primi mesi del prossimo anno potrà finalmente riaprire, offrendo ambienti ampi e accoglienti a studenti, professionisti e appassionati. Perché investire nella cultura non significa soltanto recuperare edifici e spazi, ma restituire alle persone luoghi in cui incontrarsi, conoscere, studiare e sentirsi parte della propria città. È questa la Modena che vogliamo continuare a costruire'.