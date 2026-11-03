Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Museo Civico di Modena, nuova vita con la consulenza del direttore del Museo Egizio di Torino

Museo Civico di Modena, nuova vita con la consulenza del direttore del Museo Egizio di Torino

Mezzetti: 'Siamo al lavoro sulla progettazione scientifica e su un nuovo allestimento, capace di raccontare meglio le collezioni e rendere il museo più vivo'

1 minuto di lettura

'Oggi ho incontrato Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, al quale abbiamo chiesto di accompagnarci in un progetto importante: dare nuova vita al nostro Museo Civico, valorizzando la sua storia e aprendolo sempre di più alla città e al futuro. Abbiamo un patrimonio straordinario, che merita di essere conosciuto, vissuto e apprezzato molto più di quanto non accada oggi. Conclusa la fase di recupero degli spazi, siamo ora al lavoro sulla progettazione scientifica e su un nuovo allestimento, capace di raccontare meglio le nostre collezioni e rendere il museo più vivo, accessibile e attrattivo. Il progetto comprende anche nuovi laboratori, uffici e spazi di lavoro'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.


'C’è poi un’altra bella notizia: la Biblioteca Poletti sta per tornare alla città. I lavori sono già in fase avanzata e nei primi mesi del prossimo anno potrà finalmente riaprire, offrendo ambienti ampi e accoglienti a studenti, professionisti e appassionati. Perché investire nella cultura non significa soltanto recuperare edifici e spazi, ma restituire alle persone luoghi in cui incontrarsi, conoscere, studiare e sentirsi parte della propria città. È questa la Modena che vogliamo continuare a costruire'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Policlinico svuotato e convegno di Palagano, Forza Italia: 'Chiarire il ruolo di Altini e della Simm di cui è presidente'

Policlinico svuotato e convegno di Palagano, Forza Italia: 'Chiarire il ruolo di Altini e della Simm di cui è presidente'

Modena, stangata parcheggi Porta Nord. Avs: 'Serve sosta gratis per abbonati ferroviari'

Modena, stangata parcheggi Porta Nord. Avs: 'Serve sosta gratis per abbonati ferroviari'

Interrogazione Fdi: 'Futuro sanità modenese non si decide a porte chiuse. Mezzetti renda pubblici atti di Palagano'

Interrogazione Fdi: 'Futuro sanità modenese non si decide a porte chiuse. Mezzetti renda pubblici atti di Palagano'

'Modena, centro del processo di radicalizzazione islamica, sindaco e PD reagiscano'

'Modena, centro del processo di radicalizzazione islamica, sindaco e PD reagiscano'

Modena, altri 17mila euro a Caleidos per l'educativa di strada. Il costo mensile sale del 44%

Modena, altri 17mila euro a Caleidos per l'educativa di strada. Il costo mensile sale del 44%

'Caro Mezzetti, la sua idea di depotenziare il Policlinico non passerà: i modenesi diranno sempre no'

'Caro Mezzetti, la sua idea di depotenziare il Policlinico non passerà: i modenesi diranno sempre no'

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti La grande musica riparte tra Modena e Nonantola: al via il 'Festival d’Autunno' e le 'Note di Passaggio'

La grande musica riparte tra Modena e Nonantola: al via il 'Festival d’Autunno' e le 'Note di Passaggio'

Carpi: Taurasi, Benatti e Leonelli giovedì parlano di Tracotanza e Inganni

Carpi: Taurasi, Benatti e Leonelli giovedì parlano di Tracotanza e Inganni

Il Conservatorio di Modena e Carpi intitolato a Luciano Pavarotti, Mantovani: 'Non c'è regalo più bello'

Il Conservatorio di Modena e Carpi intitolato a Luciano Pavarotti, Mantovani: 'Non c'è regalo più bello'

Modena, sotto il Portico del Collegio una targa in onore di Montale

Modena, sotto il Portico del Collegio una targa in onore di Montale

Articoli Recenti Bomporto intitola il suo teatro a Franca Valeri

Bomporto intitola il suo teatro a Franca Valeri

Gioventù Musicale Italiana, a Modena doppio appuntamento del Festival d'Autunno

Gioventù Musicale Italiana, a Modena doppio appuntamento del Festival d'Autunno

Modena, Syusy Blady alla Lokomotiva 48 presenta 'Dracula non muore mai'

Modena, Syusy Blady alla Lokomotiva 48 presenta 'Dracula non muore mai'

Ricerca Unimore: tecniche di taglio e rigenerazione dei boschi già 3500 anni fa

Ricerca Unimore: tecniche di taglio e rigenerazione dei boschi già 3500 anni fa