Policlinico svuotato e convegno di Palagano, Forza Italia: 'Chiarire il ruolo di Altini e della Simm di cui è presidente'

«Chi ha autorizzato l’uso del logo della Conferenza territoriale sociale e sanitaria? Chi ha sostenuto le spese e a quali condizioni è stato concesso il Palasport comunale? Presenterò una richiesta di accesso agli atti per fare chiarezza su “Salute Futura”, il laboratorio rivolto agli amministratori locali che si è tenuto a Palagano il 30 e 31 ottobre».

Lo annuncia Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. La richiesta riguarda gli atti con cui è stata autorizzata l’iniziativa, gli eventuali accordi con l’associazione SIMM e con la società Over srl, le spese a carico degli enti pubblici, gli accordi con gli sponsor e il rendiconto dell’evento. Vignali chiederà inoltre chiarimenti sul ruolo del direttore generale dell’AUSL di Modena, Mattia Altini, presidente della SIMM, nel comitato scientifico dell’iniziativa.





«L’appuntamento si è svolto con il logo della CTSS e ha riguardato scelte che interessano tutta la provincia di Modena, a partire dal futuro di Policlinico e Baggiovara. Chiediamo di sapere perché cittadini e stampa non abbiano potuto assistere ai lavori. Chi vive nei territori deve poter conoscere le proposte e contribuire al confronto prima che vengano prese decisioni sulla rete ospedaliera modenese. Inoltre non passa di certo inosservato il doppio ruolo del manager Altini che è intervenuto come membro di una società privata o come direttore generale?» conclude Vignali.