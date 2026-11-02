'Sanità, ripartire dal medico di famiglia: meno burocrazia, più tempo per visitare e ascoltare'

'A Palagano si è svolto un confronto sulle sfide della nostra sanità. Ho rimarcato una priorità: rafforzare la medicina di prossimità, costruendo una rete nella quale medici di famiglia, specialisti, infermieri e servizi sociosanitari lavorino insieme, vicino ai cittadini. Le AFT, le Aggregazioni funzionali territoriali, sono un tassello importante: mettono in rete i medici di famiglia e possono rafforzare la continuità dell’assistenza, raccordandosi con le Case della comunità e gli altri servizi'. Così il consigliere regionale civico Vincenzo Paldino sul convegno appena conclusosi a Palagano.

'In questo percorso dobbiamo valorizzare il medico di famiglia: meno burocrazia, più tempo per visitare e ascoltare, strumenti e formazione per effettuare anche accertamenti diagnostici di primo livello. Una possibilità concreta per dare risposte tempestive, evitare accessi impropri al pronto soccorso e contenere il ricorso a visite specialistiche quando il bisogno può essere affrontato sul territorio. Dobbiamo anche rafforzare la fiducia tra cittadini e sanità pubblica. Per questo stiamo lavorando a un accordo tra le associazioni aderenti al Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, la Regione e le aziende sanitarie: un confronto diretto, senza filtri, per affrontare i problemi, dare informazioni corrette e favorire percorsi conciliativi, garantendo pienamente i diritti delle persone.

La tecnologia e la telemedicina sono fondamentali per rendere le cure più accessibili. Ma tanti anziani incontrano ancora difficoltà nell’accesso alla rete e nell’utilizzo dei servizi digitali. Servono accompagnamento, punti di riferimento e persone che aiutino altre persone - aggiunge Paldino -. Innovare significa andare avanti senza lasciare indietro nessuno. La nostra sanità resta un’eccellenza nazionale, scelta anche da tanti cittadini di altre regioni. Un patrimonio da rivendicare con forza e da migliorare nell’accesso quotidiano alle cure. È questa la sfida: una sanità capace di offrire cure avanzate e, insieme, di essere presente vicino a casa, quando le persone ne hanno bisogno'.