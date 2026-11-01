Primo tempo da grande e il Giacobazzi resta capolista

Basta un tempo al Giacobazzi per chiudere la pratica Stade Valdotain e mantenere il primato del girone a punteggio pieno. Allo stadio Luciano Zanetti di Collegarola il Modena fa tre successi su tre grazie alla supremazia in mischia che nei primi 40 minuti ha fruttato 31 punti, bottino sufficiente per scongiurare il ritorno dei valdostani e conquistare la vittoria piena.





Prima della gara, un minuto di silenzio per rendere omaggio all'ex giocatore del Modena Luca Pilla, scomparso lo scorso 21 ottobre a soli 43 anni. A trenta secondi dal fischio d'inizio la prima occasione ed è già meta biancoverdeblù: l'attacco di Malisano è fermato dallo Stade, sul raggruppamento Lloyd si mette in proprio, con un calcetto supera la linea e schiaccia in meta. La partita del numero 9 dura solo 5 minuti: un infortunio costringe al cambio coach Guareschi, che, senza lo squalificato Fumagalli, decide di adattare Petti come mediano di mischia. Al 10' il raddoppio: Bellei fa il break, 0vale raccolto da Ori che raddoppia. Il primo tempo è un monologo di Modena, che al minuto 20 allunga con Carlo Mazzi dalla piazzola e al 25' cala il tris ancora con Ori.

Nemmeno l'inferiorità numerica (giallo a Carta al 27') inverte l'inerzia: al 30' Mazzi sbaglia il suo primo piazzato dopo tre centri, poi la mischia conferma la sua supremazia con la meta tecnica che vale il punto bonus e fa tornare la parità numerica per l'espulsione temporanea al terza linea valdostano Piccolo. All'intervallo la missione già compiuta: 31-0.





Nel secondo tempo il Giacobazzi è meno brillante e abbassa l'intensità, cercando di gestire il vantaggio. Gli ospiti non escono dalla partita e accorciano le distanze con le mete di Colosso e Maietti. A metà tempo lo Stade aumenta la pressione, Modena si difende bene, ma cede alla distanza, complice anche la troppa indisciplina, e nel finale subisce altre due mete da Marchesini e Fusetti.

Finisce 31-20 per i biancoverdeblù, che mantengono così la testa della classifica in coabitazione con Rugby Milano, in attesa dei prossimi test, a partire dalla sfida di domenica prossima a Genova con il Cus.





Il tabellino

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Stade Valdotain Rugby 31-20





Marcature: 1' meta Lloyd tr Mazzi, 10' meta Ori tr Mazzi, 20' cp Mazzi, 25' meta Ori tr Mazzi, 34' meta tecnica Giacobazzi Modena;46' meta Colosso, 59' meta Maietti, 77' meta Marchesini, 80' meta Fusetti.





Giacobazzi Modena: Zerbini (70' Incerti); Traversi, Ponteprimo, Malagoli, Forni; Mazzi, Lloyd (5' Petti); Covi, Carta (45' Debortoli), Flores (41' Venturelli L.); Venturelli M., Bellei (54' Bergozini); Malisano (54' Milzani), Benassi (54' Rodriguez), Ori (45' Morelli).

All. Guareschi.





Stade Valdotain Rugby: Gandossi; Maietti (60' Manga), Colosso (56' Boni), Bolognesi, Sanchez (73' Fusetti); Noval, Arrias; Duc, Piccolo, Donnet (73' Marchesini); Calvone, Chierici (41' Tavella); Movane (70' Gontier S.), Gandossi (41' Valleise), Gontier M. All. Boni.





Arbitro: Selmi (Brescia).

Assistenti: Malagoli (Modena) e Marzetta (Brescia).

Note: Ammoniti: 27' Carta (Giacobazzi Modena), 34' Piccolo (Stade Valdotain), 76' Ponteprimo (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo 31-0. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Stade Valdotain 1.





Serie A, girone 2 – risultati 3° turno: Amatori Union Rugby Milano-Cus Genova 33-47 (1-5), Giacobazzi Modena-Stade Valdotain 31-20 (5-0), Brixia-Rugby Viadana 43-17 (5-0), Bergamo-Rovato 15-17 (1-4), Rugby Milano-Lecco 34-13 (5-0), Cus Milano-Monferrato 21-21 (2-2).





Classifica: Giacobazzi Modena, Rugby Milano 15, Rovato, Brixia 9, Bergamo, Monferrato, Cus Milano 7, Rugby Viadana 6, Cus Genova 5, Stade Valdotain, Lecco 4, Amatori Union Rugby Milano 3.





Prossima giornata – 4° turno (8 novembre 2026): Stade Valdotain-Amatori Union Rugby Milano, Cus Genova-Giacobazzi Modena, Rovato-Brixia, Rugby Viadana-Bergamo, Lecco-Cus Milano, Monferrato-Rugby Milano.



