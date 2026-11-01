'Il dissenso non può diventare uno strumento di delegittimazione della magistratura e di chi quotidianamente ne esercita la funzione. Auspichiamo una presa di posizione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena a tutela di un confronto tra professionisti fondato sul rispetto reciproco'. Così, in una nota, l'Anm Emilia-Romagna, interviene sulle critiche rivolte al provvedimento della Dda di Bologna che ha escluso l'aggravante terroristica per Salim El Koudri, il 31enne autore dell'attentato del 16 maggio in centro a Modena, firmato dalla procuratrice aggiunta con delega al terrorismo, Morena Plazzi.
Critiche espresse da Deborah De Cicco, avvocato che assiste Giovanni Esposito, fratello di Monica, la 55enne morta due mesi dopo essere stata investita dall'indagato per strage, che riferendosi a Plazzi parla di un 'magistrato componente delle correnti progressiste di centro sinistra di Anm, Area Democratica per la Giustizia e dal 2023 e presidente del Movimento per la Giustizia - art.3 Ets, nonché firmataria per l'appello dei Giuristi per Gaza'. Parole che spingono l'Anm emiliano-romagnola a prendere posizione. 'Basta! - argomenta nella nota -. In riferimento alle recenti affermazioni che hanno coinvolto la collega Morena Plazzi, ribadiamo la nostra ferma contrarietà a ricostruzioni strumentali della storia personale e professionale di un magistrato utilizzate per mettere in discussione il suo operato'. A giudizio dell'associazione 'le critiche ai provvedimenti giudiziari sono legittime ma devono fondarsi su argomentazioni giuridiche e non trasformarsi in attacchi personali o in giudizi sulle libere manifestazioni del pensiero del magistrato, estranee al merito delle decisioni', conclude l'Anm Emilia-Romagna.
Anm E-R contro De Cicco ed Esposito: 'Basta ricostruzioni strumentali su storia personale magistrato'
'Le critiche ai provvedimenti giudiziari sono legittime ma devono fondarsi su argomentazioni giuridiche e non trasformarsi in attacchi personali'
'Il dissenso non può diventare uno strumento di delegittimazione della magistratura e di chi quotidianamente ne esercita la funzione. Auspichiamo una presa di posizione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena a tutela di un confronto tra professionisti fondato sul rispetto reciproco'. Così, in una nota, l'Anm Emilia-Romagna, interviene sulle critiche rivolte al provvedimento della Dda di Bologna che ha escluso l'aggravante terroristica per Salim El Koudri, il 31enne autore dell'attentato del 16 maggio in centro a Modena, firmato dalla procuratrice aggiunta con delega al terrorismo, Morena Plazzi.
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