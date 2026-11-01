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Policlinico svuotato, il sindaco di Carpi da Palagano: 'Abbiamo il dovere di ripensare l’organizzazione sanitaria'

Policlinico svuotato, il sindaco di Carpi da Palagano: 'Abbiamo il dovere di ripensare l’organizzazione sanitaria'

Rghi cita il Dg Altini: 'I confini amministrativi devono servire a organizzare i servizi, non a dividerli. La politica deve saperli superare'

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'Questo weekend ho partecipato a Palagano, insieme ad altri sindaci, medici, operatori e dirigenti sanitari, a un confronto sul futuro della nostra sanità'. Così il sindaco di Carpi Riccardo Righi dà conto dell'incontro a Palagano a porte chiuse e sponsorizzato da Edison, Tresse col patrocinio di Simm del presidente e Dg Ausl Altini.

L'incontro doveva essere l'occasione per il sindaco di Modena Massimo Mezzetti per annunciare il suo progetto di svuotamento del Policlinico in direzione Baggiovara, ma - come egli ha spiegato - ha dovuto anticipare l'idea con la famosa intervista alla Gazzetta di Modena.

'Un confronto che si lega al lavoro che stiamo già portando avanti in provincia di Modena da diversi mesi, insieme alle direzioni sanitarie, cercando nuove collaborazioni tra territori e servizi. Come nell’Area Nord, dove stiamo rafforzando l’asse Carpi-Mirandola, dentro una rete provinciale che deve garantire cure vicine alle persone e prestazioni specialistiche di eccellenza. I confini amministrativi devono servire a organizzare i servizi, non a dividerli. La politica deve saperli superare quando al centro ci sono i bisogni delle persone - scrive Righi, citando le parole del Dg Ausl Mattia Altini -. Abbiamo il dovere di ripensare l’organizzazione sanitaria, utilizzare meglio le risorse e valorizzare chi ci lavora. Ma nessuna riorganizzazione potrà sostituire gli investimenti di cui il servizio pubblico ha bisogno. Una democrazia si giudica anche da come si prende cura delle persone più fragili. Difendere la sanità pubblica significa difendere l’idea di Paese che vogliamo lasciare ai nostri figli. Un Paese nel quale ammalarsi non debba significare diventare più poveri. E nel quale nessuno debba sentirsi solo davanti alla malattia'.

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