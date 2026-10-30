Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico svuotato, dall'incontro blindato a Palagano poche novità, visita a sorpresa di Muzzarelli

Policlinico svuotato, dall'incontro blindato a Palagano poche novità, visita a sorpresa di Muzzarelli

I lavori sono stati introdotti dal presidente della Regione, Michele De Pascale, il quale ha preso la parola dopo Braglia e prima di Mezzetti

2 minuti di lettura
Poche le novità emerse dalla prima giornata del vertice Ctss 'blindato' a Palagano sul tema sanità e, in particolare, sulla proposta del sindaco di Modena Massimo Mezzetti relativa allo svuotamento del Policlinico, con declassamento a ospedale per la bassa e media complessità. Del resto il piano 'segreto' Mezzetti lo ha svelato in anticipo alla stampa due settimane fa, dopo le anticipazioni de La Pressa.
Un incontro a porte chiuse sponsorizzato da Edison next (l'azienda approdata a Modena città nella gestione della illuminazione pubblica al posto di Hera Luce) e Tresse costruzioni, azienda edile di Verona alla quale è stato di recente affidato in modo diretto un intervento alla Opera Pia Castiglioni di Formigine e patrocinato da Simm, la Società Italiana di leadership e Management in Medicina, presieduta dal Dg Ausl Mattia Altini.
I lavori sono stati introdotti dal presidente della Regione, Michele De Pascale, il quale ha preso la parola dopo il presidente della Provincia e sindaco di Palagano Fabio Braglia, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il rettore Rita Cucchiara. A concludere la sessione gli interventi dei Dg Ausl, Aou e ospedale di Sassuolo, Altini, Baldino e Reggiani e dell'assessore regionale Fabi.
In mezzo una tavola rotonda coi sindaci alla quale hanno partecipato tra gli altri anche i primi cittadini di Castelfranco Emilia e di Carpi.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Da notare la presenza a sorpresa del presidente della Commissione regionale Sanità Gian Carlo Muzzarelli, una visita durata circa un'ora e non prevista alla vigilia. Come noto Muzzarelli, che non ha comunque preso la parola, è fortemente critico nei confronti del piano di Mezzetti. Domani in tarda mattina la conclusione della due giorni con gli interventi dello stesso Mezzetti e dei Dg delle aziende sanitarie.



'Il presidente Michele de Pascale è stato chiarissimo durante la presentazione del IX Rapporto Gimbe sul Servizio sanitario nazionale in Regione: la manovra del Governo va corretta e le Regioni devono reagire insieme, al di là dei colori politici - scrive il consigliere regionale Pd Luca Sabattini, presente all'incontro così come i colleghi modenesi di Fdi Arletti e Pulitanò -. I numeri spiegano perché. Lo stesso ministro della Salute Schillaci aveva chiesto 5,5 miliardi di euro, ma le risorse aggiuntive previste sono molto inferiori. Intanto la spesa sanitaria privata sostenuta dagli italiani ha raggiunto i 42,4 miliardi di euro.
Non possiamo continuare a chiedere alla sanità pubblica di fare sempre di più senza finanziarla adeguatamente, scaricando sulle famiglie il costo delle cure'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Attentato di Modena, anche la Dda esclude l'aggravante terroristica per El Koudri

Attentato di Modena, anche la Dda esclude l'aggravante terroristica per El Koudri

Policlinico svuotato, il caso dell'infarto acuto: servono dati e analisi per capire cosa cambierebbe con il trasloco

Policlinico svuotato, il caso dell'infarto acuto: servono dati e analisi per capire cosa cambierebbe con il trasloco

Costellazioni, ora anche la Prefettura di Modena sgombera: entro martedì trasferiti 34 richiedenti asilo

Costellazioni, ora anche la Prefettura di Modena sgombera: entro martedì trasferiti 34 richiedenti asilo

Modena, tra Corso Canalgrande e Via Canalino è sempre sosta selvaggia

Modena, tra Corso Canalgrande e Via Canalino è sempre sosta selvaggia

Sanità pubblica, ecco il rapporto Gimbe: 'Mancano le risorse, il Governo ascolti il suo stesso ministro'

Sanità pubblica, ecco il rapporto Gimbe: 'Mancano le risorse, il Governo ascolti il suo stesso ministro'

Policlinico svuotato, oggi a Palagano si decide il futuro della sanità modenese: stampa non ammessa e sponsor privati

Policlinico svuotato, oggi a Palagano si decide il futuro della sanità modenese: stampa non ammessa e sponsor privati

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, colpaccio Forza Italia: nove consiglieri comunali passano agli azzurri

Modena, colpaccio Forza Italia: nove consiglieri comunali passano agli azzurri

Articoli Recenti Negrini (Fdi): 'Bandiere Usa e Israele date alle fiamme a Modena, serve una condanna netta'

Negrini (Fdi): 'Bandiere Usa e Israele date alle fiamme a Modena, serve una condanna netta'

I 4 anni del governo Meloni raccontati da Fratelli d'Italia

I 4 anni del governo Meloni raccontati da Fratelli d'Italia

'Policlinico svuotato, le parole di Mezzetti non rassicurano per nulla: cosa significa coprire l'80% dei bisogni?'

'Policlinico svuotato, le parole di Mezzetti non rassicurano per nulla: cosa significa coprire l'80% dei bisogni?'

Svuotamento Policlinico Modena, Fdi mette un argine: 'No a maxi ospedale a Baggiovara, salvaguardare via del Pozzo'

Svuotamento Policlinico Modena, Fdi mette un argine: 'No a maxi ospedale a Baggiovara, salvaguardare via del Pozzo'