Policlinico svuotato, dall'incontro blindato a Palagano poche novità, visita a sorpresa di Muzzarelli

Un incontro a porte chiuse sponsorizzato da Edison next (l'azienda approdata a Modena città nella gestione della illuminazione pubblica al posto di Hera Luce) e Tresse costruzioni, azienda edile di Verona alla quale è stato di recente affidato in modo diretto un intervento alla Opera Pia Castiglioni di Formigine e patrocinato da Simm, la Società Italiana di leadership e Management in Medicina, presieduta dal Dg Ausl Mattia Altini.
I lavori sono stati introdotti dal presidente della Regione, Michele De Pascale, il quale ha preso la parola dopo il presidente della Provincia e sindaco di Palagano Fabio Braglia, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il rettore Rita Cucchiara. A concludere la sessione gli interventi dei Dg Ausl, Aou e ospedale di Sassuolo, Altini, Baldino e Reggiani e dell'assessore regionale Fabi.
In mezzo una tavola rotonda coi sindaci alla quale hanno partecipato tra gli altri anche i primi cittadini di Castelfranco Emilia e di Carpi.
'Il presidente Michele de Pascale è stato chiarissimo durante la presentazione del IX Rapporto Gimbe sul Servizio sanitario nazionale in Regione: la manovra del Governo va corretta e le Regioni devono reagire insieme, al di là dei colori politici - scrive il consigliere regionale Pd Luca Sabattini, presente all'incontro così come i colleghi modenesi di Fdi Arletti e Pulitanò -. I numeri spiegano perché. Lo stesso ministro della Salute Schillaci aveva chiesto 5,5 miliardi di euro, ma le risorse aggiuntive previste sono molto inferiori. Intanto la spesa sanitaria privata sostenuta dagli italiani ha raggiunto i 42,4 miliardi di euro.