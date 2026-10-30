Policlinico svuotato, il caso dell'infarto acuto: servono dati e analisi per capire cosa cambierebbe con il trasloco

Quando si affrontano temi delicati che hanno a che fare con la salute delle persone bisognerebbe essere seri e documentati.Già oggi il 118, quando riconosce un infarto acuto di tipo STEMI, normalmente indirizza il paziente direttamente all'Ospedale di Baggiovara, proprio per evitare trasferimenti successivi e ridurre i tempi di intervento.L’infarto acuto con occlusione coronarica (STEMI) è una delle forme di infarto che richiedono l'intervento più immediato, generalmente con angioplastica per riaprire l'arteria ostruita.Il centro di riferimento per l'emergenza continuativa, 24 ore su 24, è Baggiovara. Mentre dalle 8 alle 14, i pazienti già presenti al Policlinico che necessitano di angioplastica urgente possono essere trattati direttamente dalla sua équipe di Emodinamica.Massimo Mezzetti