Modena, la mia odissea al pronto soccorso del Policlinico di Modena

In riferimento ai problemi del reparto urologia di Modena, vorrei raccontare la mia esperienza al pronto soccorso del Policlinico di Modena.

Sono entrato alle tre di notte per una colica renale e sono uscito dal reparto alle 16 in ambulanza diretto verso l'ospedale di Baggiovara al reparto di urologia. In tutte queste ore ho visto un personale attento e premuroso, soprattutto nei riguardi dei pazienti anziani. Con tanti pazienti non è facile.

Non sono uscito da quel reparto arrabbiato. Non riesco ad esserlo con quel personale, che cerca di fare il possibile.

Ma amareggiato nel prendere atto, che molti operatori sanitari del nostro Policlinico, si sono tristemente arresi ad un stato di fatto delle cose che non funziona.

Una resa dichiarata dagli sguardi e dalle parole ripetute: 'sappiamo tutti come vanno le cose oggi'. Come dire non possiamo farci niente, solo resistere, solo sopravvivere ed arrivare alla fine del turno.

Questo è l'aspetto, che fa più male. Se le cose non vanno non ci si può adeguare, non si può continuare a subire, i cittadini in primis e il personale sanitario hanno la responsabilità di trovare il coraggio per provare a cambiarle.

E mentre il 'Bed Manager' mi cercava il posto letto in reparto, ripensavo a come erano i nostri piccoli ospedali di provincia, dove andavamo per ogni cosa.

Piccole eccellenze del nostro passato che non abbiamo saputo difendere, perché anche in quell'occasione è mancato il coraggio.

Andrea Cinti

