Caro Direttore,

ti scrivo dai corridoi del Policlinico, dove aleggio dagli anni Sessanta. Sono il "Fantasma" di questo ospedale: ne conosco ogni segreto e ne ho vissuto tutte le stagioni. Non posso mostrarmi, ma non posso più ignorare il malumore che da settimane serpeggia tra le corsie e i letti lungo i corridoi. È un mormorio continuo fatto di borbottii e lamentazioni che, purtroppo, non trova mai il coraggio di trasformarsi in una presa di posizione netta e pubblica.

Tranquillo, ti risparmio la storia dal 1963. Voglio partire da una data molto più recente, il 2009, uno spartiacque decisivo per il futuro di questa struttura. Quell'anno accadono due fatti chiave: il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano inaugura il nuovo Pronto Soccorso, mentre Comune di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria varano il Piano Particolareggiato (PPIP), lanciato con una promessa ambiziosa: "I dieci anni che cambieranno il volto del Policlinico". (Sindaco Pighi - Assessore urbanistica Sitta - Assessore sanità Arletti - Rettore Tomasi - DG Cencetti). L'obiettivo era ripensare il campus dopo l'apertura di Baggiovara.

Del piano urbanistico parleremo un'altra volta — mi limito a ricordare che si trattava di una profonda rigenerazione su 296.000 metri quadrati, e non semplici "contenitori di letti".

Oggi voglio concentrarmi sul Pronto Soccorso, tema caldissimo sulle pagine del tuo giornale.

Quella struttura era nata per essere il cuore pulsante dell'emergenza cittadina: un modello integrato con shock room, 10 box visita, 17 postazioni letto, osservazione breve intensiva, medicina d'urgenza, radiologia dedicata e area pediatrica con pronto socoorso e accettazione. Il tutto connesso direttamente con ortopedia, chirurgia della mano e il blocco tecnologico delle sale operatorie e della terapia intensiva, senza tralasciare la scelta dell'ambulatorio "codici bianch" per trattare i casi più leggerim potrei dire anticipazione dei Cau.

La domanda, oggi, è obbligata: è stato ed è davvero il Pronto Soccorso della Città?

I numeri ufficiali della Regione Emilia-Romagna (ReportER) dicono di sì, e lo dicono a gran voce. Nel 2025 il Policlinico ha registrato 107.301 accessi, gestendo 1.581 codici rossi e 10.647 codici arancioni — le emergenze più gravi. Nello stesso periodo, Baggiovara si è fermato a 44.500 accessi (con 1.970 codici rossi e 2.368 arancioni).

Ma chi varca davvero quelle porte? Nel complesso, i due presidi assorbono per il 43% residenti del Distretto di Modena, per il 46% cittadini dal resto della provincia e per l'11% utenti da fuori provincia o regione. La Regione fornisce questi flussi in forma aggregata, ma chi ha in mano i dati disaggregati potrebbe fare uno sforzo di trasparenza: scomporre quei numeri per singolo ospedale ci direbbe, finalmente, quanto il Policlinico sia davvero al servizio della sua città.

Alla prossima puntata.

Il fantasma del Policlinico