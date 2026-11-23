Un bilancio 'di responsabilità e di tenuta' lo ha definito il sindaco Massimo Mezzetti, ma che nei numeri appare soprattutto un bilancio che, orfano dell'iniezione di denaro del PNRR, rimane privo anche di una strategia chiara di sviluppo puntando il grosso degli investimenti sulla manutenzione. Non si parla di riduzione di tassazione, e di un addisizionae Irpef già spinta ai massimi nelle precedenti manovre. È questa la fotografia che emerge dalla presentazione in Consiglio comunale del Bilancio di previsione 2027-2029 del Comune di Modena, una manovra da 304 milioni di euro che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre per garantire la piena operatività dell'ente dal prossimo anno.

Tra gli elementi sui quali il sindaco chiede il coinvolgimento del Consiglio Comunale e il confronto di merito c'è l'ipotesi di aumentare di un euro a notte la tassa di soggiorno giornaliera già anticipata nelle scorse settimane da La Pressa.

Sul piano politico il messaggio di Mezzetti è chiaro: mantenere invariati servizi e welfare in una fase segnata dall'aumento dei costi energetici, dai maggiori oneri per il personale e dalla contrazione delle risorse straordinarie dopo la fine del Pnrr. Un'impostazione difensiva più che espansiva, che punta a garantire l'esistente senza tagli e senza aumenti generalizzati delle tariffe.

Sul fronte degli investimenti i fondi destinati alle opere ammontano a 64,2 milioni di euro, ma ben 10 milioni, la quota singola più consistente, sono destinati all'Accordo quadro per la manutenzione diffusa della città: strade, ponti, verde pubblico, edifici scolastici, impianti sportivi, arredo urbano, segnaletica e abbattimento delle barriere architettoniche.

Una scelta comprensibile alla luce delle necessità di conservazione del patrimonio comunale, ma che conferma come il baricentro della programmazione sia concentrato più sulla cura dell'esistente che sulla realizzazione di nuove opere strategiche. Anche perché solo per le ex Fonderie si parla di altri 700.000 euro solo sul lotto 2A che ancora la cui vocazione e destinazione è ancora indefinita se non limitata ad una non meglio definita l'idea della Manifattura del XXI secolo dedicata a innovazione, ricerca e nuove tecnologie. Accanto ai fondi per la manutenzione figurano infatti interventi già noti o in continuità con percorsi avviati, come gli investimenti sulla mobilità sostenibile legati a EcoMove 2030, i lavori nelle scuole, gli interventi sul patrimonio storico e sportivo.

Il bilancio economico che giunge quest'anno ad incrociare quello politico di metà mandato, non sembra ancora tradurre in scelte operative una visione organica della Modena dei prossimi decenni.

Non a caso il sindaco ha dovuto spostare lo sguardo oltre il documento finanziario, richiamando il percorso di Agenda Modena 2040 che prenderà forma nei prossimi mesi con tavoli di confronto e laboratori di scenario. Una sorta di cantiere programmatico chiamato a definire le priorità future della città.

I consiglieri comunali avranno circa un mese per esaminare i documenti e presentare emendamenti da portare alla discussione che porterà alla approvazione, entro fine anno.