L’importanza di ascoltare bambini e bambine, riconoscere i loro diritti e coinvolgerli attivamente nella vita democratica. Sono stati questi i temi al centro della prima parte della seduta del Consiglio comunale di oggi, lunedì 23 novembre, che ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole primarie La Carovana e San Giovanni Bosco.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre, anniversario dell’approvazione della Convenzione Onu del 1989 sui diritti dei bambini e degli adolescenti, ratificata dall’Italia nel 1991.

Protagonisti in Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti e dell'assessora alle Politiche educative Federica Venturelli, sono stati proprio i bambini. Accompagnati dai loro docenti, alunni e alunne hanno presentato i progetti realizzati in classe a partire da alcuni dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. Gli alunni di una classe prima della scuola La Carovana si sono concentrati sul diritto al gioco e sul diritto alla famiglia, mentre quelli di una classe quinta della San Giovanni Bosco hanno realizzato un cartellone con 13 disegni, ciascuno dedicato a un diverso articolo del documento.

In seguito, è intervenuta anche Fiorella Balli di Unicef, che ha ricordato il ruolo dell’organizzazione nella tutela dei diritti dei bambini e delle bambine e nel monitoraggio dell’applicazione della Convenzione Onu da parte dei Paesi che l’hanno ratificata.

Infine, Anna Sarfatti, scrittrice e autrice di numerosi libri per l’infanzia, ha ripreso i temi affrontati dalle classi dialogando con gli alunni, che ha definito i “cittadini del futuro”. L’autrice ha sottolineato l’importanza di rendere le città “a misura di bambino” e ha concluso con una riflessione sul rapporto tra diritti e doveri, richiamando la necessità di riconoscere, accanto ai diritti, anche le responsabilità verso gli altri.