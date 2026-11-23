"Nel fine settimana, come più volte nei mesi scorsi, sono stato gettato nel tritacarne dei retroscena delle vere o presunte ambizioni di carriera politica. Prima si parlava di candidature in Parlamento, oggi si parla di un ruolo da Assessore regionale. Come ho già spiegato in tutte le salse, io non sto puntando a nessun nuovo incarico". A dirlo è il consigliere regionale Pd Gian Carlo Muzzarelli. Muzzarelli dunque si sfila dalla corsa per rimpiazzare l'uscente Davide Baruffi in giunta regionale. Una corsa che al momento vede in pole position il consigliere regionale Pd Maria Costi, anche se vi è pure una pista che porta al deputato Stefano Vaccari.

"Il mio impegno totale è quello di dare il mio meglio per la sanità, il welfare regionale, la ricerca, la salute delle persone in Regione, nella Provincia e nella città di Modena dove sono stato eletto consigliere regionale con un largo consenso dei cittadini. Su questo sono disposto a tutto per garantire servizi nel territorio all'altezza della nostra storia, e sto cercando di farlo come presidente della Commissione assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali. La sanità pubblica è sotto attacco, con il Governo Meloni che di fatto taglia il fondo sanitario nazionale e al contempo regala oltre un miliardo e mezzo di euro alla sanità privata - continua Muzzarelli -. Il welfare, con la sanità, è in una fase di svolta, con una società diversa, più anziana, con nuovi bisogni, e il 2027 sarà l'anno del nuovo Piano Socio-Sanitario regionale, nel quale dovremo raccogliere le sfide del futuro per condividere e dare indirizzi ai territori. Io intendo dedicare tutto il mio tempo, le energie e la passione perché la sanità - pubblica e universale - ed il welfare restino grandi orgogli e punti distintivi della nostra Regione: una identità valoriale, in grado di fornire risposte alla domanda di salute e benessere dei nostri cittadini per aumentare la qualità della vita per tutti".