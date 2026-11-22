Il tabellino

Valsa Group Modena – Cisterna Volley 3-0 (25-23, 25-20, 25-12)

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 3, Mujanovic 15, Porro 15, Jaeschke 9, Di Martino 5, Mati 11, Perry (L), Bento, Meijs, Barbanti, Volpe, Denina. N.E.: Tauletta, Menchetti (L). All. Tubertini.

Cisterna Volley: Fanizza, Barotto 6, Lanza 7, Duflos 8, Mazzone 4, Peng 3, Federici (L), Pierri, Szabo, Martinez 1, Magalini 3, Magliano 1. N.E.: Wrobel, Tosti. All. Morato.

ARBITRI: Serafin, Vagni. NOTE – durata set: 28’, 26’, 21’; tot: 75’.

Spettatori: 2953. MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)

Le formazioni

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Mujanovic in diagonale principale, Jaeschke-Porro di banda, Di Martino-Mati al centro con Perry libero. Cisterna risponde con Fanizza al palleggio, Barotto opposto, Lanza-Duflos martelli, Mazzone-Peng centrali con Federici libero.

La gara

Avvio equilibrato, mani out di Jaeschke e 7-5 dopo i primi scambi. Primo tempo di Mati, 13-9 e timeout Cisterna. Porro a segno, 17-13 e altro timeout Cisterna. La formazione ospite non molla, 21-19 e timeout Modena. Si prosegue punto a punto, è lo schiacciatore ligure a regalare il primo set ai padroni di casa: 25-23 e 1-0.

Secondo set: Cisterna reagisce, pallonetto di Duflos e 8-11 con timeout Modena. Mujanovic alza la voce, 12-12 e parità al PalaPanini. Primo tempo di Di Martino e gialloblù avanti, 16-15. La squadra di Tubertini allunga ulteriormente, due ace consecutivi di Tizi-Oualou e 21-17. Nonostante i tentativi della compagine pontina, Modena mantiene alto il livello di attenzione fino alla fine: pallonetto vincente di Jaeschke e 25-20, 2-0.

Inizio di terzo set con lo schiacciatore americano ancora protagonista, 7-2. Modena continua a spingere, attacco potente di Porro e 11-5 con timeout Cisterna. Partita in totale controllo, Porro scatenato in battuta con tre ace e 18-8. Parziale dominato e concluso 25-12: Perry e compagni vincono meritatamente portando a casa tre punti importanti e torneranno in campo domenica 29 novembre (ore 19) in trasferta a Perugia.