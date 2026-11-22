Il Genoa conquista tre punti pesantissimi al Mapei Stadium superando il Sassuolo per 2-0 nella dodicesima giornata di Serie A. A decidere l'incontro è un cinico primo tempo dei rossoblù, trascinati dalla doppietta di Milutin Osmajic: l'attaccante sblocca il match al 26' con un preciso esterno destro su verticalizzazione di Traoré e raddoppia al 38' sfruttando un errore difensivo di Candé su assist di Messias. Nella ripresa il Sassuolo tenta il tutto per tutto monopolizzando il possesso palla e creando numerose occasioni, ma sbatte ripetutamente contro i guantoni di un insuperabile Justin Bijlow.

Il successo lancia il Genoa nella parte sinistra della classifica, al decimo posto con 16 punti, allontanando ulteriormente la zona calda. Notte fonda invece per il Sassuolo: l'esordio in panchina di Roberto D'Aversa, chiamato a sostituire l'esonerato Aquilani, non basta a invertire la rotta. I neroverdi incassano la sesta sconfitta consecutiva e restano bloccati al 17° posto a quota 8 punti, sull'orlo della zona retrocessione.

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