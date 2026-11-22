"Inaccettabile, abbiamo detto a Charles di non superare, devi fare la tua gara, ha commesso un errore che ha penalizzato il team, ha sbagliato è estremamente frustrante sono estremamente arrabbiato, dopo il Gp del Messico eravamo stati estremamente chiari". Il team principal della Ferrari Fred Vasseur è una furia dopo il Gp di Las Vegas per l'ennesimo contatto tra i due ferraristi nelle fasi finali della gara che ha visto Leclerc penalizzato di 10 secondi per una manovra irregolare sul compagno Hamilton.

"Una multa? Ne discuteremo domani, sicuramente dobbiamo fare qualcosa e - aggiunge il manager francese ai microfoni di Sky - prendere provvedimenti, ripeto è totalmente inaccettabile, non si può rovinare il lavoro di tante persone in questo modo. La pressione sta crescendo, è molto peggio di 18 mesi fa, è ingestibile la situazione tra di loro, fidatevi è estremamente difficile da accettare".