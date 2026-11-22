Si apre oggi pomeriggio un nuovo capitolo per il Sassuolo. Alle 15:00, sul prato del Mapei Stadium – Città del Tricolore, i neroverdi affrontano il Genoa nella 12ª giornata di Serie A con una grande novità in panchina: l'esordio ufficiale di Roberto D'Aversa.

Chiamato a dare una scossa all'ambiente e a rilanciare il cammino in campionato, il nuovo allenatore emiliano riparte da un 4-3-3 equilibrato, pensato per unire solidità difensiva e rapidità nelle ripartenze. Davanti a Muric, la linea a quattro sarà guidata dalla fisicità di Idzes e Ćaleta-Car, con Walukiewicz e Doig sugli esterni. In cabina di regia spazio all'esperienza e al carisma di Matić, affiancato dalla dinamica di Thorstvedt e Sulemana.

In attacco i riflettori sono tutti puntati sulle condizioni di Domenico Berardi: il capitano verrà valutato fino a ridosso del calcio d'inizio, ma la speranza dello staff tecnico è di averlo regolarmente al suo posto nel tridente con Esposito e Laurienté.

Di fronte ci sarà il Genoa di Daniele De Rossi, avversario organizzato che si schiera a specchio sulla trequarti con un 3-4-2-1 dove la qualità di El Shaarawy e Messias Junior proverà a innescare Osmajic. Per i neroverdi sarà fondamentale sfruttare il fattore campo e la tradizione favorevole al Mapei Stadium, dove il bilancio vede il Sassuolo avanti con sei vittorie contro le tre dei liguri (due i pareggi).

Dirige la sfida Maria Sole Ferrieri Caputi, diretta televisiva affidata a DAZN.