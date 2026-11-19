Questa notte i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato due giovani di 18 anni, residenti a Sassuolo, per furto con strappo aggravato in concorso ai danni di un automobilista.

All'1.30 circa un uomo, fermo a bordo della propria autovettura, è stato avvicinato da due giovani. Uno di questi, dopo aver aperto lo sportello, è salito a bordo del veicolo chiedendo un passaggio, mentre il complice insisteva affinché l’automobilista gli cambiasse una banconota da 20 euro, sostenendo di avere bisogno di denaro per acquistare delle sigarette presso un distributore automatico.

Quando la vittima ha estratto dal portafoglio due banconote da 10 euro, uno dei giovani gliele ha strappate dalle mani, per poi allontanarsi insieme al complice. Poco dopo i due sono tornati sul posto, chiedendo nuovamente all’uomo di cambiare una banconota, questa volta da 50 euro. L’automobilista, spaventato dall’accaduto, è tuttavia riuscito ad allontanarsi e a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto la descrizione dei giovani e, dopo pochi minuti, li hanno rintracciati. Durante le perquisizioni personali sono state trovate alcune banconote in contanti, tra cui le due da 10 euro sottratte poco prima alla vittima: i due sono stati quindi arrestati in flagranza di reato.

Nel corso delle stesse operazioni sono stati inoltre rinvenuti documenti di circolazione e di guida intestati ad altri, che gli indagati avevano sottratto, nella stessa notte, all’interno di due autovetture parcheggiate a Sassuolo. Per questi ultimi furti aggravati sono stati denunciati in stato di libertà.

Questa mattina il Gip ha convalidato gli arresti in flagranza, applicando la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Sassuolo, con l’ulteriore prescrizione di non allontanarsi dalle rispettive abitazioni nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 7.