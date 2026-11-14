Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico svuotato, ecco il documento-Mezzetti in Ctss: nuova sferzata sulla timeline. Il 19 gennaio si passa alla programmazione

Policlinico svuotato, ecco il documento-Mezzetti in Ctss: nuova sferzata sulla timeline. Il 19 gennaio si passa alla programmazione

Domina la fretta: ai sindaci viene chiesto di fare osservazioni entro una settimana. Confermata nel documento l'ipotesi di ridurre il Policlinico a nosocomio per la bassa e media complessità. L'auspicio del segretario provinciale Pd Massimo Paradisi sulla assenza di indicazioni operative non è stato raccolto da Mezzetti

4 minuti di lettura
Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti procede a testa bassa nel suo progetto di riordino della sanità modenese e - in particolare - di svuotamento del Policlinico di Modena per ridurlo a ospedale per la bassa e media complessità creando alloggi negli spazi liberati e spostati a Baggiovara. Il famoso documento annunciato nell'ultima Ctss dal sindaco, sostenuto dai Dg Altini, Baldino e Reggiani e dal presidente della Provincia Braglia insieme al vicesindaco Maletti, è stato inviato ieri ai sindaci dell'Ufficio di presidenza e La Pressa è in grado di tratteggiarne in anteprima ed esclusiva le linee essenziali.
Diciamo subito che l'auspicio del segretario provinciale Pd Massimo Paradisi sulla assenza di indicazioni operative non è stato raccolto da Mezzetti che è andato ben oltre il documento-cornice annunciato due giorni fa ai microfoni di Tvqui.
Si tratta di una relazione di poche pagine, alla quale sono allegate una decina di slide. La relazione è divisa in una prima parte più politica e in una seconda parte tecnica, mentre le slide riassumono molti dei concetti emersi dal dibattito di questi mesi e ribaditi nel convegno blindato di Palagano, con una 'sorpresa' (si fa per dire) finale: la timeline strettissima delle prossime scadenze.

Il documento

Ma partiamo dalla
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
relazione.
Nel documento al di là dei temi generali su prevenzione, cronicità, modifica dei bisogni sanitari, aspetti ambientali, divisione tra aree nord-centro-sud..., si mette nero su bianco per la prima volta in un atto ufficiale (finora tutto il dibattito ruotava attorno alla famosa intervista di Mezzetti) il piano relativo allo svuotamento del Policlinico di via del Pozzo di Modena. Un nosocomio che - se andasse in porto il progetto - non si potrebbe nemmeno più chiamare Policlinico, ma solamente ospedale cittadino.
Evidente il tentativo del primo cittadino di formalizzare la proposta, trasformando lo scenario da idea 'personale' a atto condiviso dalla Ctss.
Nella relazione, infatti, si legge che 'tra le ipotesi prospettate vi è lo sviluppo a Baggiovara di un grande polo ospedaliero-universitario che consenta il superamento delle duplicazioni, con la conseguente creazione al Policlinico di un ospedale cittadino-distrettuale'. L'obiettivo sarebbe quello di 'qualificare ulteriormente la risposta di prossimità, recuperando risorse sanitarie e organizzative da reinvestire sul territorio'. Da sottolineare che sui trasferimenti dei reparti e sui tempi del trasloco il documento afferma di dover attendere il parere degli esperti.
Nessun cenno nemmeno ai 550 milioni che la Regione metterebbe in campo per il nuovo polo di Baggiovara, anche se viene sottolineato l'aspetto delle 'risorse aggiuntive'.

Le slide allegate

Ma è nelle slide allegate che arriva la notizia-smacco per il Pd e per quel percorso di condivisione che il Pd di Paradisi ha provato ad imbastire. Nell'ultima slide infatti si tratteggia la timeline del percorso che Mezzetti ha in mente. La road map ha tempi strettissimi: raccolta nei Distretti i pareri sul documento inviato ai sindaci entro il 15 dicembre, votazione del documento in Ctss il 15 dicembre e - sorpresa - 'traduzione delle linee di indirizzo in atti di programmazione attraverso un documento di sinitesi' il 19 gennaio 2027. Insomma, l'idea del primo cittadino di Modena è arrivare a una fase applicativa e progettuale in un paio di mesi. A dispetto di ogni percorso partecipativo e di condivisione annunciato dal Pd e vissuto - evidentemente - da Massimo Mezzetti come un inutile, se non dannoso, fardello.
E Mezzetti non si limita a scavalcare il Pd, la fretta nel varare il suo piano travolge incredibilmente anche i colleghi sindaci. Lo dimostra la mail con la quale ieri ha inviato il piano ai primi cittadini dell'Ufficio presidenza Ctss. Nel testo di accompagnamento, infatti, Mezzetti invita i colleghi a 'prendere cortesemente visione' del documento e ad 'inviarmi osservazioni entro la prossima settimana'.
Una settimana di tempo per condividere un piano cruciale con tutti i sindaci del Distretto e per presentare le osservazioni... Una richiesta che, agli occhi dei destinatari della mail, è risuonata come una beffa.

Le domande

Ora le domande in campo sono tante e pesantissime, in particolare per i Dem che rappresentano la colonna della maggioranza che sostiene Mezzetti. La Ctss approverà un documento simile il 15 di dicembre? I sindaci - a partire da quelli di centrosinistra Righi e Mesini di Carpi e Sassuolo, ma anche Gargano a Castelfranco, Pasini a Vignola e la Budri a Mirandola, che già avevano storto il naso sulla accelerazione di Mezzetti in Ufficio di presidenza Ctss, come reagiranno a questo ulteriore sferzata? Accetteranno di approvare il 19 gennaio gli atti di programmazione? Se così fosse cosa resterebbe del famoso percorso condiviso voluto e ostentato con orgoglio dal Pd di Parardisi e Lenzini, col placet di Muzzarelli? Quanto resterebbe aperto il dibattito sul famoso 'nuovo Pal'?
Mezzetti tira dritto e lo fa rompendo ogni 'diplomazia' su uno dei temi più delicati per la vita dei cittadini, quello della sanità. Riuscirà a vincere la sua personalissima battaglia? E il dubbio che, forse, la sua vera sfida politica ancora non l'abbia svelata, rimane.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena SPORTalk: De Giorgi, Buffa e Federica Lodi riempiono la Chiesa di San Carlo

Modena SPORTalk: De Giorgi, Buffa e Federica Lodi riempiono la Chiesa di San Carlo

Modena, festa per i 100 anni della staffetta partigiana Renata Malavolti

Modena, festa per i 100 anni della staffetta partigiana Renata Malavolti

Carte di identità elettroniche manomesse: un caso a Sassuolo

Carte di identità elettroniche manomesse: un caso a Sassuolo

In bicicletta per chiedere strade più sicure e per la modifica del CDS

In bicicletta per chiedere strade più sicure e per la modifica del CDS

Castelfranco celebra i suoi 328 nuovi cittadini italiani

Castelfranco celebra i suoi 328 nuovi cittadini italiani

'Modena, col piano di Mezzetti si va dal Policlinico al polialloggio'

'Modena, col piano di Mezzetti si va dal Policlinico al polialloggio'

Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Articoli Recenti 'Piccola piena, ponte chiuso, sulla sicurezza del Panaro serve verità'

'Piccola piena, ponte chiuso, sulla sicurezza del Panaro serve verità'

Genitori separati: in Emilia-Romagna 642 ammessi al contributo l'affitto

Genitori separati: in Emilia-Romagna 642 ammessi al contributo l'affitto

Mirandola, Forza Italia e il Comitato per salvare l'ospedale: 'Serve progettualità piena per il Santa Maria Bianca'

Mirandola, Forza Italia e il Comitato per salvare l'ospedale: 'Serve progettualità piena per il Santa Maria Bianca'

Con Modena in Ascolto, Forza Italia presente in Consiglio Comunale

Con Modena in Ascolto, Forza Italia presente in Consiglio Comunale