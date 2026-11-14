Policlinico svuotato, ecco il documento-Mezzetti in Ctss: nuova sferzata sulla timeline. Il 19 gennaio si passa alla programmazione

Diciamo subito che l'auspicio del segretario provinciale Pd Massimo Paradisi sulla assenza di indicazioni operative non è stato raccolto da Mezzetti che è andato ben oltre il documento-cornice annunciato due giorni fa ai microfoni di Tvqui.
Si tratta di una relazione di poche pagine, alla quale sono allegate una decina di slide. La relazione è divisa in una prima parte più politica e in una seconda parte tecnica, mentre le slide riassumono molti dei concetti emersi dal dibattito di questi mesi e ribaditi nel convegno blindato di Palagano, con una 'sorpresa' (si fa per dire) finale: la timeline strettissima delle prossime scadenze.
Il documentoMa partiamo dalla
Nel documento al di là dei temi generali su prevenzione, cronicità, modifica dei bisogni sanitari, aspetti ambientali, divisione tra aree nord-centro-sud..., si mette nero su bianco per la prima volta in un atto ufficiale (finora tutto il dibattito ruotava attorno alla famosa intervista di Mezzetti) il piano relativo allo svuotamento del Policlinico di via del Pozzo di Modena. Un nosocomio che - se andasse in porto il progetto - non si potrebbe nemmeno più chiamare Policlinico, ma solamente ospedale cittadino.
Evidente il tentativo del primo cittadino di formalizzare la proposta, trasformando lo scenario da idea 'personale' a atto condiviso dalla Ctss.
Nella relazione, infatti, si legge che 'tra le ipotesi prospettate vi è lo sviluppo a Baggiovara di un grande polo ospedaliero-universitario che consenta il superamento delle duplicazioni, con la conseguente creazione al Policlinico di un ospedale cittadino-distrettuale'. L'obiettivo sarebbe quello di 'qualificare ulteriormente la risposta di prossimità, recuperando risorse sanitarie e organizzative da reinvestire sul territorio'. Da sottolineare che sui trasferimenti dei reparti e sui tempi del trasloco il documento afferma di dover attendere il parere degli esperti.
Le slide allegateMa è nelle slide allegate che arriva la notizia-smacco per il Pd e per quel percorso di condivisione che il Pd di Paradisi ha provato ad imbastire. Nell'ultima slide infatti si tratteggia la timeline del percorso che Mezzetti ha in mente. La road map ha tempi strettissimi: raccolta nei Distretti i pareri sul documento inviato ai sindaci entro il 15 dicembre, votazione del documento in Ctss il 15 dicembre e - sorpresa - 'traduzione delle linee di indirizzo in atti di programmazione attraverso un documento di sinitesi' il 19 gennaio 2027. Insomma, l'idea del primo cittadino di Modena è arrivare a una fase applicativa e progettuale in un paio di mesi. A dispetto di ogni percorso partecipativo e di condivisione annunciato dal Pd e vissuto - evidentemente - da Massimo Mezzetti come un inutile, se non dannoso, fardello.
E Mezzetti non si limita a scavalcare il Pd, la fretta nel varare il suo piano travolge incredibilmente anche i colleghi sindaci. Lo dimostra la mail con la quale ieri ha inviato il piano ai primi cittadini dell'Ufficio presidenza Ctss. Nel testo di accompagnamento, infatti, Mezzetti invita i colleghi a 'prendere cortesemente visione' del documento e ad 'inviarmi osservazioni entro la prossima settimana'.
Le domandeOra le domande in campo sono tante e pesantissime, in particolare per i Dem che rappresentano la colonna della maggioranza che sostiene Mezzetti. La Ctss approverà un documento simile il 15 di dicembre? I sindaci - a partire da quelli di centrosinistra Righi e Mesini di Carpi e Sassuolo, ma anche Gargano a Castelfranco, Pasini a Vignola e la Budri a Mirandola, che già avevano storto il naso sulla accelerazione di Mezzetti in Ufficio di presidenza Ctss, come reagiranno a questo ulteriore sferzata? Accetteranno di approvare il 19 gennaio gli atti di programmazione? Se così fosse cosa resterebbe del famoso percorso condiviso voluto e ostentato con orgoglio dal Pd di Parardisi e Lenzini, col placet di Muzzarelli? Quanto resterebbe aperto il dibattito sul famoso 'nuovo Pal'?
Mezzetti tira dritto e lo fa rompendo ogni 'diplomazia' su uno dei temi più delicati per la vita dei cittadini, quello della sanità. Riuscirà a vincere la sua personalissima battaglia? E il dubbio che, forse, la sua vera sfida politica ancora non l'abbia svelata, rimane.
Giuseppe Leonelli