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Genitori separati: in Emilia-Romagna 642 ammessi al contributo l'affitto

Genitori separati: in Emilia-Romagna 642 ammessi al contributo l'affitto

I dati del Ministero, il commento del segretario Lega Morrone: 'Grazie al provvedimento voluto dalla Lega. Per il 2027 il fondo paserà dai 20 ai 50 milioni'

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'Sono 642 i genitori separati o divorziati dell'Emilia-Romagna ammessi al contributo affitto previsto dalla misura promossa dal ministro Matteo Salvini, per un totale di 1.735.014,81 euro. Un intervento importante che affronta una difficoltà spesso sottovalutata: quella di madri e padri che, dopo una separazione, si trovano a dover sostenere le spese di una nuova abitazione, continuando allo stesso tempo a garantire ai propri figli tutto il sostegno necessario' - Così Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, commentando i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


'In un periodo in cui il costo della vita e le spese legate alla casa pesano sempre di più sui bilanci familiari, è fondamentale prestare attenzione anche a quelle situazioni di fragilità economica che non sempre emergono attraverso i tradizionali strumenti di sostegno. La scelta di considerare il reddito IRPEF fino a 35mila euro, anziché l'ISEE, va proprio nella direzione di intercettare anche quei genitori che lavorano, ma che possono trovarsi in difficoltà nel sostenere una seconda abitazione.

Ringrazio Matteo Salvini per aver voluto questa misura e per aver previsto un ulteriore rafforzamento del Fondo, che nel 2027 passerà da 20 a 50 milioni di euro. Un impegno che riguarda anche l'Emilia-Romagna e che riconosce l'importanza di sostenere concretamente le famiglie, soprattutto quando si trovano ad affrontare momenti di particolare difficoltà. L'attenzione alle esigenze dei cittadini e dei territori deve continuare a tradursi in interventi capaci di rispondere ai bisogni reali'.


Nella foto, il coordinatore regionale Lega Romagna Jacopo Morrone


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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