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Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Paradisi tenta meritoriamente di cercare un punto di contatto, ma è evidente che le posizioni restano estramemente lontane

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Dopo l'incontro della Ctss (ente pubblico) a porte chiuse a Palagano, vietato ai giornalisti, censurato dagli uffici stampa Ausl e Aou, patrocinato dalla Simm presieduta dal Dg Ausl Mattia Altini e sponsorizzato da enti privati (Edison, Tresse), il Pd di Modena ritorna a parlare di riorganizzazione sanitaria e della proposta choc lanciata dal sindaco Massimo Mezzetti di svuotare il Policlinico di Modena per creare un maxi ospedale da 550 milioni a Baggiovara.
A provare a cercare una difficilissima sintesi tra le posizioni di Gian Carlo Muzzarelli - unico a tenere il punto di netta critica all'idea di declassamento dell'ospedale della città - e l'asse Mezzetti-Altini-De Pascale, è il segretario provinciale Pd Massimo Paradisi.
Paradisi ha infatti convocato un incontro, ancora una volta non aperto alla stampa e non comunicato ufficialmente ai giornalisti, in Federazione provinciale. L'invito racconta più di ogni commento: al vertice infatti parteciperanno i consiglieri regionali Dem (oltre a Muzzarelli, Ludovica Ferrari, Maria Costi e Luca Sabattini) e i due sindaci non iscritti al Pd dei principali Comuni della provincia: il primo cittadino di Modena, Massimo Mezzetti e quello di Carpi Riccardo Righi.
Paradisi tenta meritoriamente di cercare un punto di contatto, ma è evidente che le posizioni restano estramemente lontane.
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Mezzetti ha detto di voler trasformare il Policlinico in un ospedale a bassa e media complessità e di creare alloggi negli spazi svuotati dal trasloco a Baggiovara. Una tesi che Muzzarelli, e fino a ieri il Pd della città, hanno bocciato. Ora a dire no - dopo la pace tra Mezzetti e il Pd cittadino di Diego Lenzini - è rimasto solo Muzzarelli. Solo in politica, ma forte di un enorme consenso, su questo tema, tra i modenesi che di veder declassato il loro ospedale proprio non ne vogliono sapere.
g.leo.
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