Per la prima volta nei suoi trent’anni di storia corale, l’associazione Modena Musica Sacra affronta uno dei capolavori del repertorio sacro, al termine di un percorso di studio e preparazione che ha coinvolto 91 coristi. Un appuntamento significativo per l'associazione che riunisce i propri cori in un progetto condiviso, sotto la direzione del maestro Daniele Bononcini.
L’opera sarà proposta nella versione con accompagnamento di due pianoforti, affidati a Simone Guaitoli e allo stesso Daniele Bononcini, impegnato anche nella direzione. La versione con due pianoforti, scelta anche in considerazione delle dimensioni raccolte della chiesa, offrirà al pubblico un ascolto che valorizzerà le voci e la ricchezza della scrittura verdiana.
Accanto ai cori si esibiranno il soprano Iana Rata, il mezzosoprano Baia Saganelidze, il tenore Jaebeom Park e il basso Marco Saccardin. I quattro interpreti sono stati selezionati attraverso un percorso di audizioni articolato in due fasi, che ha raccolto 95 candidature da 13 Paesi.
Nella Messa da Requiem, la dimensione raccolta della preghiera si intreccia con la forza drammatica del linguaggio verdiano. Le grandi pagine corali, gli interventi solistici e i momenti d’insieme danno voce al dolore, al timore e alla speranza, in una riflessione musicale sulla morte e sulla condizione umana.
Informazioni e prenotazioni
Sabato 7 e domenica 8 novembre 2026, ore 17 Chiesa della Madonna del Voto, via Emilia Centro, Modena.
L'ingresso è su prenotazione, con posto a sedere numerato. È richiesto un contributo di 20 euro a posto, comprensivo del programma di sala, nell’ambito della Raccolta Pubblica di Fondi a sostegno delle attività dell'associazione.
Le prenotazioni sono aperte fino al 5 novembre, scrivendo a concerti@modenamusicasacra.it.
Oltre tale data è comunque possibile contattare la stessa mail per eventuali ultimi posti rimasti a disposizione.
Il requiem di Verdi alla chiesa del Voto, la prima per Modena Musica Sacra
Due concerti con i Cori dell'associazione, sabato 7 e domenica 8 novembre alle 17. Insieme 91 coristi e quattro solisti per la prima esecuzione dell’opera nella storia dell'associazione
Per la prima volta nei suoi trent’anni di storia corale, l’associazione Modena Musica Sacra affronta uno dei capolavori del repertorio sacro, al termine di un percorso di studio e preparazione che ha coinvolto 91 coristi. Un appuntamento significativo per l'associazione che riunisce i propri cori in un progetto condiviso, sotto la direzione del maestro Daniele Bononcini.
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