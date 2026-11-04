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Wu Ming 4 presenta il libro 'Ritorno a Deià' al Circolo Ribalta di Vignola

Wu Ming 4 presenta il libro 'Ritorno a Deià' al Circolo Ribalta di Vignola

Mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 21, appuntamento con la rassegna Letteratura Ribaltabile

1 minuto di lettura

l Circolo Arci Ribalta di Vignola ospita Wu Ming 4 per la presentazione del libro 'Ritorno a Deià' (Einaudi). Ambientato su una piccola isola mediterranea, il romanzo racconta la storia di una coppia di poeti in fuga dal mondo. Un rifugio impossibile, perché la storia irrompe ovunque, imponendo di affrontare le tempeste del proprio tempo. Tutte le info sulla pagina social del Circolo Ribalta di Vignola di via Zenzano 10.

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Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

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