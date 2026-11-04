l Circolo Arci Ribalta di Vignola ospita Wu Ming 4 per la presentazione del libro 'Ritorno a Deià' (Einaudi). Ambientato su una piccola isola mediterranea, il romanzo racconta la storia di una coppia di poeti in fuga dal mondo. Un rifugio impossibile, perché la storia irrompe ovunque, imponendo di affrontare le tempeste del proprio tempo. Tutte le info sulla pagina social del Circolo Ribalta di Vignola di via Zenzano 10.
Wu Ming 4 presenta il libro 'Ritorno a Deià' al Circolo Ribalta di Vignola
Mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 21, appuntamento con la rassegna Letteratura Ribaltabile
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