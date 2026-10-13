Vignola, donna arrestata per rapina impropria in un centro di volontariato

Ieri pomeriggio, i carabinieri di Vignola hanno arrestato in flagranza, una donna gravemente indiziata dei reati di rapina impropria e lesioni personali, commessi a seguito della sottrazione di alcuni beni da un punto vendita del centro, gestito da un’associazione di volontariato, in cui vengono venduti beni donati da privati, allo scopo di sostenere le finalità benefiche dell’organizzazione no-profit.

La donna si era impossessata di alcuni beni, allontanandosi senza corrisponderne il prezzo dovuto e una volontaria era uscita immediatamente dal negozio riuscendo, con l’aiuto di un passante, a bloccare la donna, la quale, nel tentativo di conservare il possesso della refurtiva, ha spinto, graffiato e strattonato l’uomo, provocandogli lievi lesioni personali e danneggiando un braccialetto indossato dalla volontaria. Giunti sul posto, i carabinieri hanno riscontrato la presenza dell’indagata, della volontaria e dell’uomo, recuperando l’intera refurtiva.

Questa mattina, in sede di udienza con rito direttissimo, il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.