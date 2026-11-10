Formigine, Susanna Beltrami se ne va: Filippo Bonvicini nuovo comandante della polizia locale

Sarà Filippo Bonvicini, attuale comandante della polizia locale dell'Unione del Sorbara, il nuovo comandante della PL di Formigine. Bonvicini, 44 anni, approdato al comando di Bomporto appena un anno fa e alla guida anche della Locale di San Cesario, ha passato la selezione pubblica e si insedierà nelle prossime settimane.

Come già emerso quest'estate l’attuale comandante Susanna Beltrami è stata individuata come dirigente del corpo di polizia locale dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana. La Beltrami guidava il Corpo di Formigine dal 2022.

Per Bonvicini l'approdo a Formigine arriva in un momento particolarmente delicato sul fronte della sicurezza in città, con l'amministrazione comunale finita nel mirino di durissime critche da parte delle famiglie dei ragazzi aggrediti da gruppi di delinquenti minorenni.