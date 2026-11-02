Polizia Locale Modena: entrano in servizio 11 nuovi agenti

Continua il piano di assunzioni con undici nuovi agenti che entrano in servizio da oggi, lunedì 2 novembre, al Comando della Polizia locale di Modena.

I nuovi agenti si aggiungono quindi ai nove operatori e al cane Lotus arrivati il primo settembre e ai quattro entrati in servizio il 20 luglio scorso a seguito del concorso per istruttore di Polizia locale bandito a inizio anno e che prevede l’inserimento di oltre venti operatori tra settembre e novembre, a cui si aggiungeranno le ulteriori assunzioni necessarie a raggiungere il pieno organico entro fine anno.

“L’impegno sul fronte del rafforzamento dell'organico è concreto e sta seguendo un iter rigoroso e, soprattutto, finalizzato alla massima tutela degli agenti stessi”, ha spiegato Alessandra Camporota, assessora a Polizia locale e Sicurezza urbana integrata. “Ho fortemente avallato la richiesta del comandante Alberto Sola di procedere ad assunzioni scaglionate proprio perché questo modo di procedere consente un inserimento graduale dei nuovi assunti, che devono essere affiancati e accompagnati singolarmente da pattuglie esperte prima di raggiungere la piena operatività sulla strada. Colgo questa occasione per ringraziare ancora una volta le donne e gli uomini del Comando di via Galilei per il loro impegno incessante a tutela dei modenesi, sette giorni su sette e h24, e per augurare buon lavoro ai nuovi arrivati”, le sue parole.

Il nuovo personale è distribuito fra le unità operative per i servizi esterni a tutela della cittadinanza. Quanto al concorso, non si è limitato alle sole prove teoriche e pratiche, ma ha previsto test psicoattitudinali e prove fisiche svolti in stretta collaborazione con la Scuola interregionale di Polizia locale.

