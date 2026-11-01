Volley, Modena batte Verona e conquista tre punti pesanti

Importante vittoria interna per la Valsa Group Modena contro Verona. Avvio positivo dei padroni di casa, ace di Porro e 8-4 dopo i primi scambi. La formazione ospite reagisce e trova la parità, 13-13 e timeout Tubertini. Verona alza ulteriormente la voce, muro di Zingel su Mati e 14-17 con altro timeout Tubertini. Modena non molla di un centimetro, 19-19 con l’attacco vincente di Mujanovic e timeout Soli. In un finale di set incandescente si lotta punto a punto, è il muro dei veneti ad essere ancora decisivo: 22-25 e 0-1. Modena rialza subito la testa, primo tempo di Mati e 5-2. Verona risponde presente, pipe di Mozic e 9-10. Porro sale in cattedra con cinque ace e trascina i gialloblù, 17-12. Di Martino protagonista, 22-14 e ulteriore vantaggio. Uno scatenato Luca Porro mette il sigillo finale, 25-16 e 1-1. Modena inizia il terzo parziale con il piede giusto, prima Bento e poi Mujanovic per il 7-4. Porro e compagni insistono, 11-6 con il brasiliano protagonista e timeout Soli. Bento non sbaglia dopo un’azione combattuta, 19-13. Modena mantiene alto il livello di concentrazione: muro di Di Martino su Mol, 25-16 e 2-1. Avvio veemente anche nel quarto parziale, ace di Mujanovic e 4-1 con timeout Soli.

Tabellino

Modena continua a spingere nonostante i tentativi di Verona, Porro a segno e 16-14. Due ace consecutivi di Mujanovic mantengono Modena avanti, 19-17 e timeout Soli. Il finale è bellissimo e pieno di emozioni, è la compagine di Tubertini a conquistare set (28-26) e intera posta in palio (3-1). Modena si gode i primi tre punti stagionali e tornerà in campo mercoledì 4 novembre (ore 20.30) nel turno infrasettimanale in trasferta contro Lube Civitanova.

Valsa Group Modena – Rana Verona 3-1 (22-25, 25-16, 25-16, 28-26)

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 3, Mujanovic 17, Porro 19, Jaeschke 1, Di Martino 12, Mati 8, Perry (L), Bento 9, Meijs 1. N.E.: Garello, Barbanti, Tauletta, Russo, Menchetti (L). All. Tubertini.

Rana Verona: Motta Paes 1, Buchegger 17, Keita 7, Mozic 11, Anzani 3, Zingel 6, Staforini (L), Glatz 2, Scanferla (L), Sani 4, Mol, Vitelli 1. N.E.: Christenson. All. Soli.

ARBITRI: Curto, Santoro. NOTE – durata set: 29’, 24’, 22’, 34’; tot: 109’.

Spettatori: 3291. MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)

Foto Modena Volley