Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formula 1, Hamilton show: la Ferrari parte in pole

Formula 1, Hamilton show: la Ferrari parte in pole

Il pilota britannico parte davanti a Russel e Leclerc

1 minuto di lettura

Lewis Hamilton in pole position nel Gran Premio del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di F1. Il britannico ferma il cronometro sul tempo di 1’16″514 e torna in pole position 3 anni e 3 mesi dopo l’ultima volta. Completa la prima fila George Russell (Mercedes), battuto di soli nove millesimi da Hamilton. Terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 0″119 davanti a Max Verstappen (Red Bull), che scatterà quinto in seguito alla penalità di una posizione ricevuta dopo il contatto con Liam Lawson (Racing Bulls) nelle prove libere. Accanto a Leclerc ci sarà Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mentre in terza fila insieme a Verstappen ecco Lando Norris (McLaren), sesto a 0″310. Settimo Isack Hadjar (Red Bull), ottava e nona le Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, che scatteranno invertite per la penalità di Lawson. Decimo Pierre Gasly (Alpine).

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Antonelli trionfa ad Austin davanti a Leclerc ma per il titolo deve aspettare

Antonelli trionfa ad Austin davanti a Leclerc ma per il titolo deve aspettare

Formula 1, oggi Antonelli in pole ad Austin: Leclerc in seconda fila

Formula 1, oggi Antonelli in pole ad Austin: Leclerc in seconda fila

Modena, Mezzetti insiste sul piano-svuotamento Policlinico: lo spettro del caso Piscina al parco Ferrari

Modena, Mezzetti insiste sul piano-svuotamento Policlinico: lo spettro del caso Piscina al parco Ferrari

Policlinico a rischio, cara consigliera Ferrari invece di fare la punta ai titoli ci dica cosa pensa della chiusura dei reparti

Policlinico a rischio, cara consigliera Ferrari invece di fare la punta ai titoli ci dica cosa pensa della chiusura dei reparti

Policlinico svuotato, Ferrari (Pd) precisa: ‘Non diventerà come Pavullo o Vignola’

Policlinico svuotato, Ferrari (Pd) precisa: ‘Non diventerà come Pavullo o Vignola’

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Belotti segna il 3-2 all'ultimo minuto e ribalta tutto: contro il Verona vittoria leggendaria

Belotti segna il 3-2 all'ultimo minuto e ribalta tutto: contro il Verona vittoria leggendaria

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

F1, sabato perfetto per Verstappen a Singapore: Ferrari seconda e terza

F1, sabato perfetto per Verstappen a Singapore: Ferrari seconda e terza

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena-Mantova 1-1, Galloppa mastica amaro: 'C'è rammarico, ma il bilancio resta positivo'

Modena-Mantova 1-1, Galloppa mastica amaro: 'C'è rammarico, ma il bilancio resta positivo'

Modena - Mantova, 1-1 amaro al Braglia

Modena - Mantova, 1-1 amaro al Braglia

Al Braglia arriva il Mantova: Modena in emergenza

Al Braglia arriva il Mantova: Modena in emergenza

Da Formigine riparte il campionato provinciale di corsa campestre

Da Formigine riparte il campionato provinciale di corsa campestre