Al Braglia Modena-Hellas Verona inizia insieme alla pioggia che termina all'11 quando un brivido attraversa lo stadio. Occasione gol del Verona con un tiro che finisce sopra la traversa. Dopo 2 minuti Cado in solitaria sulla fascia sinistra, costruisce l'azione gol. Si sposta al centro driblando due avversari e insacca con un rasoterra la rete del Verona.
Le formazioni in campo
MODENA: Chichizola, Tonoli, Nador, Nieling, Azzi, Santoro, Brugman, Bianco, Olzer, Caso, Ambrosino. Allenatore: Galloppa.
A disposizione: Consiglio, Laidani, Folino, Odero, Ronco, Acquah, Arnaboldi, Imputato, Zampano, Bacchin, Belotti, Montevago.
HELLAS VERONA: Perilli, Zappa, Dawidowicz, Edmundsson, De Battisti, Iannoni, Le Borgne, Lella, Livramento, Mosquera, Sarr. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Leali, Bradaric, Slotsager, Calabrese, Kastanos, Harroui, Bernede, Sezonienko, Mulattieri, Cerbone, Akalé, Ekuban.
Modena-Hellas Verona: parziale 1-0
Dallo stadio Braglia di Modena la gara che chiude la sesta giornata di campionato. Modena in vantaggio al 13' con Caso, autore di una azione in solitaria
Al Braglia Modena-Hellas Verona inizia insieme alla pioggia che termina all'11 quando un brivido attraversa lo stadio. Occasione gol del Verona con un tiro che finisce sopra la traversa. Dopo 2 minuti Cado in solitaria sulla fascia sinistra, costruisce l'azione gol. Si sposta al centro driblando due avversari e insacca con un rasoterra la rete del Verona.
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