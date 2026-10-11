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Modena-Hellas Verona: parziale 1-0

Modena-Hellas Verona: parziale 1-0

Dallo stadio Braglia di Modena la gara che chiude la sesta giornata di campionato. Modena in vantaggio al 13' con Caso, autore di una azione in solitaria

1 minuto di lettura

Al Braglia Modena-Hellas Verona inizia insieme alla pioggia che termina all'11 quando un brivido attraversa lo stadio. Occasione gol del Verona con un tiro che finisce sopra la traversa. Dopo 2 minuti Cado in solitaria sulla fascia sinistra, costruisce l'azione gol. Si sposta al centro driblando due avversari e insacca con un rasoterra la rete del Verona.

Le formazioni in campo

MODENA: Chichizola, Tonoli, Nador, Nieling, Azzi, Santoro, Brugman, Bianco, Olzer, Caso, Ambrosino. Allenatore: Galloppa.
A disposizione: Consiglio, Laidani, Folino, Odero, Ronco, Acquah, Arnaboldi, Imputato, Zampano, Bacchin, Belotti, Montevago.

HELLAS VERONA: Perilli, Zappa, Dawidowicz, Edmundsson, De Battisti, Iannoni, Le Borgne, Lella, Livramento, Mosquera, Sarr. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Leali, Bradaric, Slotsager, Calabrese, Kastanos, Harroui, Bernede, Sezonienko, Mulattieri, Cerbone, Akalé, Ekuban.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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