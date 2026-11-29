L’Italia del tennis è ancora una volta sul tetto del mondo. La selezione azzurra capitanata da Filippo Volandri vince la Coppa Davis 2026: è la quarta “insalatiera” consecutiva, la quinta della storia per l’Italia. Dopo la vittoria di Musetti su Jodar e quella di Alcaraz su Cobolli, decisivo, sul cemento di Bologna, il successo della coppia Musetti-Vavassori nel doppio di spareggio contro Alcaraz-Granollers, in due set, con il punteggio di 6-2 7-5, dopo un’ora e 39 minuti di gioco.

Assente sugli spalti Jannik Sinner, che non si è presentato a Bologna per concentrarsi sul recupero dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto a inizio settimana.

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“È difficile parlare. Il pubblico è stato il nostro asso nella manica, senza di loro non ce l’avremmo mai fatta oggi e le scorse partite. Avevo detto che mi piaceva l’idea di essere protagonista: l’idea è riuscita bene. Voglio dedicare questa vittoria di gruppo a tutti i ragazzi che prendono la racchetta in mano per la prima volta e sognano di far parte un giorno di questa squadra”. Così Lorenzo Musetti.

“Sono senza parole. Per me è un onore giocare con campioni così, la spagna era la squadra più dura da battere. Questa cornice di pubblico è stata incredibile, me la porterò sempre dentro al cuore”. Così Andrea Vavassori.

“La quarta Coppa Davis consecutiva, che meraviglia! È una grande impresa dello sport italiano”, commenta il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. “Complimenti alla Federazione Italiana Tennis e Padel, al presidente Angelo Binaghi, a capitan Filippo Volandri e agli straordinari interpreti di questa squadra inarrestabile”, ha aggiunto il numero uno del Coni.

Foto Italpress