Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Già matematicamente campione del mondo, il pilota italiano della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Qatar 2026 sul circuito di Lusail, firmando il suo decimo successo stagionale in Formula 1 al termine di una gara condotta con autorità.

Scattato dalla seconda casella in griglia, Antonelli ha imposto un ritmo insostenibile per tutti gli avversari, tagliando il traguardo con oltre 31 secondi di vantaggio sul compagno di box George Russell. La doppietta delle Frecce d'Argento è stata messa in discussione solo nella seconda metà di gara, quando un detrito in pista ha danneggiato la monoposto del britannico, costringendolo a rallentare e a rinunciare alla lotta per la vittoria. Nel finale non è mancato un gesto di grande sportività da parte dell'italiano, che via radio ha chiesto al muretto se dovesse cedere la posizione a Russell per aiutarlo in classifica, ricevendo però l'ordine di mantenere le posizioni congelate.

A completare il podio è stato Oscar Piastri su McLaren, bravo a resistere negli ultimi giri al ritorno di Max Verstappen, quarto con la Red Bull, e dell'altra McLaren di Lando Norris, quinto.

Gara in salita invece per le Ferrari, mai realmente in lotta per le posizioni di vertice sotto i riflettori di Lusail: Lewis Hamilton ha chiuso in sesta posizione, precedendo di meno di mezzo secondo il compagno di squadra Charles Leclerc, settimo al traguardo. Il Circus si prepara ora all'ultimo appuntamento del mondiale, in programma il prossimo 6 dicembre ad Abu Dhabi.