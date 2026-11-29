Dopo le ultime 3 partite Galloppa schiera una formazione frutto di un radicale turn-over. Il primo brivido al Braglia, davanti a circa 11.000 spettatori, arriva all'8'. Dopo un errore a centro campo del Modena galoppata Padova verso la porta. Folino interviene sul giocatore avversario che cade a terra. Sembra rigore, ma non è. Decide il Var. Ingresso sulla palla. Campanello di allarme per i gialloblù che viene colto con una reazione. Al 20' il gol del vantaggio. Olzer sblocca il risultato finalizzando una punizione.
Dopo 3 minuti Montevago intercetta un cross, tiro e palla deviata sopra la traversa da Sorrentino
Valanga di critiche sull'arbitro che estrae solo un cartellino giallo di fronte all'entrata diretta sulle gambe di Ambrosino che scatta sulla fascia sinistra. Fallo da rosso che non estrae. Ammonizione anche per Ambrosino per reazione contro Siletti.
Occasione sul finale del primo tempo. Ciao Sono Ilaria avversario, il portiere inizia lasciando sguarnita alla porta. Tito Bozhanaj che colpisce la traversa.
Nella foto Giacomo Olzer, classe 2001, autore del gol del vantaggio gialloblù