Sullo schermo scorrono le immagini di sgomento, terrore e dolore che hanno trasformato il sabato pomeriggio del 16 maggio a Modena in un incubo. Immagini forti dove Salim El Koudri travolge persone scende dall'auto distrutta dall'impatto che taglierà le gambe ad una turista tedesca e nel darsi alla fuga minaccia altri passanti e chi tenta di bloccarlo con un coltello. Fotogrammi che scorrono davanti al pubblico presente all'incontro organizzato a 6 mesi da quel fatto che oggi sembra dimenticato ma che il fratello di Monica Espositivo, morta nell'attentato, ha voluto ricordare insieme al suo avvocato Deborah De Cicco che dall'inizio sostiene la matrice e la finalità terroristica dell'attentato. Una tesi che ha dato il titolo all'incontro pubblico organizzato a Modena alla presenza di Francesco Borgonovo, giornalista Vicedirettore de La Verità, e il consulente esperto di terrorismo Jihadista Errico Bergoglio. Sua la relazione a supporto della richiesta presentata dall'avvocato De Cicco per riconoscere l'aggravante terroristica dell'attentato.

'Possiamo parlare di attentato terroristico per vari elementi' - afferma Errico Bergoglio. 'Per la tecnica utilizzata da El Koudri, per la sua psicologia, il suo passato, la sua radicalizzazione, che parte sin dal 2016. In particolare troviamo una bandiera pubblicata il 24 aprile 2026 dell'ISIS, pubblicata su suo profilo Instagram.

Questo è un segnale molto forte di radicalizzazione, quasi paragonabile ad un giuramento. Un secondo punto fondamentale è il video registrato a mezzanotte e cinquantasei minuti del 16 maggio, quindi circa 15 ore e 30 minuti prima dell'attacco terroristico, in cui lui dice 'Dio mi ha detto che mi devo tagliare la barba', dicendo altre parole, poi dicendo 'per purificarmi', 'to purify', dichiarato in inglese. Per chi si occupa di Jihadismo, tagliarsi la barba e purificarsi è un chiaro segnale di pre-martirio. Pensate che in un'agenda dell'attentatore dell'11 settembre, quindi non un terrorista di poco conto, hanno trovato un'agenda in cui c'era scritto che bisognava purificarsi tagliandosi tutti i peli del corpo, ovviamente incluso la barba. Ciò che ha fatto El Koudri, il gesto della barba, che poi è stata veramente tagliata, è un chiaro segnale di pre-martirio, lui voleva uccidere e diventare martire' - ha sottolineato Bergoglio che ha ricordato quanto oggi sia sempre più diffusa a radicalizzazione on-line

'Bastava quello che avevamo visto il giorno stesso dell'attacco, non c'era molto altro da aggiungere' - sottolinea Francesco Borgonovo. 'Quello che è arrivato dopo ha semplicemente confermato la sensazione che ci fosse stato un attacco esattamente identico a tanti altri che abbiamo visto in passato in Europa e non solo. Un tipo di attacco che è teorizzato da anni sulle riviste dello Stato islamico, del Qaeda, lo scrivono, lo ripetono e non si capisce che cosa ci sia bisogno di sapere ancora per rendersi conto che questo è un attacco terroristico. Poi se fa comodo politicamente dire un'altra cosa riesco anche a capirlo, però accettarlo è diverso'.

'Il mio assistito Giovanni Esposito ha sentito l'esigenza di organizzare un incontro pubblico con la cittadinanza di Modena, e con gli esperti che si sono occupati in questi mesi del caso, per poter fare il punto della situazione anche a seguito del provvedimento della DDA di Bologna che ha escluso l'aggravante di terrorismo. Una risposta che si ha indignati' - afferma Deborah De Cicco. Continueremo a lavorare per portare avanti la tesi che si tratti di un attacco terroristico, il primo in Italia che purtroppo si è verificato a Modena'. Su questo punto l'avvocato De Cicco, supportata dal consulente Bergoglio, ha depositato un'istanza con 24 richieste di ulteriori indagini alla DDA di Bologna e alla Procura di Modena, contestando la chiusura dell'inchiesta dopo cinque mesi e l'esclusione dell'aggravante di finalità terroristica. Per l'avvocato e il consulente la risposta della DDA che non ha riconosciuto l'aggravante terroristica mancherebbe delle motivazioni del diniego rispetto a diversi punti e ciò avrebbe motivato la richiesta di nuove indagini più approfondite relative al viaggio in Europa di El Koudri, o le immagini che sarebbero state cancellate dal telefono.

Tra i presenti ed intervenuta con un proprio contributo alla discussione Cecilia Erica, ex operatore Digos, già attiva nella sezione antiterrorismo di Perugia che ha parlato della radicalizzazione dei cosiddetti lupi solitari jihadisti.

Giovanni Esposito, che ha voluto l'evento, insieme al fratello Gennaro ne esprime la motivazione: 'Non vogliamo che il ricordo e il significato di un fatto così vada a scemare. Dobbiamo tenere l'attenzione perchè il rischio è che il silenzio ci porti al nulla. E noi non vogliamo che un fatto così venga dimenticato. Finché avrò la forza combatterò perché ciò non avvenga'. Ad avere memoria di quei giorni direttamente sul corpo, è Ermanno Muccini, chef modenese travolto dall'auto guidata da Salim El Koudri, presente con la sua testimonianza tra il pubblico del convegno. Il suo spirito di reazione è stato straordinario già dai giorni del ricovero in ospedale dove lo incontrammo per la prima volta. Ancora oggi le ferite continuano ad impedirgli di ritornare al proprio lavoro. 'Nulla è e sarà come prima. Come sempre ho detto, io mi ritengo molto fortunato di esserci ancora e di essere ancora tutto intero. Sono acciaccato ma ci cono. Noi siamo qua oggi per chi non può esserci, per chi non ci sarà più, per le persone che per tutta la vita avranno bisogno di un'assistenza, anche 24 ore al giorno, e questo fa male'

Tanti e di merito gli interventi e le domande dal pubblico. Tra questi quelli del Prof. Franco Boldrini, psicologo e psicoterapeuta che ha illustrato il lavoro anche a sostegno delle vittime di atti terroristici.

Gianni Galeotti

Nella foto, da sinistra Gennaro e Giovanni Esposito, Ermanno Muccini, vittima dell'attentato, Francesco Borgonovo, Vicedirettore La Verità, Deborah De Cicco, legale Giovanni Esposito, Bergoglio Errico, esperto in terrorismo jihadista, e Cecilia Erica, già operatore Digos antiterrorismo Perugia