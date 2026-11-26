Dai 20 ricoveri del 2020 ai 66 del 2025, un tetto già raggiunto nel 2026, con 5 giovanissimi pazienti gestiti a fronte di soli due posti letto dedicati. È l’impennata dei ricoveri e dei trattamenti sanitari obbligatori nella fascia d’età tra i 14 e i 18 anni. Il dato più allarmante emerso dal convegno sulla salute mentale promosso dalla Cgil di Modena. Un confronto che ha fotografato un sistema sotto pressione, schiacciato tra l’esplosione del disagio giovanile e la difficoltà quotidiana di chi lavora in prima linea. Un sistema che registra una vera e propria emorragia di operatori. Non solo pensionamenti non compensati ma anche un numero di dimissioni che supera quello stesso dei pensionamenti.

A tracciare il quadro dell'emergenza adolescenziale è stata Martina Morgante, terapista della riabilitazione: 'Per assurdo i servizi di emergenza sono estremamente in emergenza. C’è stato un aumento evidente dei ricoveri di pazienti minori dal 2021 in poi: se nel 2020 erano stati circa 20, nel 2021 siamo arrivati a 40, nel 2025 sono stati circa 66, un dato già raggiunto nel 2026. Attualmente, a fronte di due posti letto dedicati ai minori, ne abbiamo seguiti 5'. Numeri che, secondo la professionista, impongono un cambio di paradigma: 'Non è necessario investire solo sull’emergenza, ma sulla prevenzione e sui servizi territoriali, perché oggi anche i servizi di emergenza fanno fatica'.

Accanto al sovraccarico assistenziale, il convegno ha acceso i riflettori sul fenomeno delle dimissioni dal servizio sanitario pubblico. A spiegare il perché è Federica Kusmann, psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (Dsm-Dp) dell’Ausl di Modena: 'La motivazione per cui la maggior parte degli operatori sceglie di dimettersi dai servizi pubblici, dove mediamente ha scelto di lavorare anche per vocazione, non è il rapporto con l’utenza. Non è l’utenza problematica a farci dimettere: noi sappiamo con chi lavoriamo e scegliamo di farlo. A demotivarci è l’essere messi in condizione di non poter lavorare bene con quell’utenza'.

Un concetto emerso anche nelle parole dalla direttrice del Dipartimento di Salute Mentale, Donatella Marrama. 'Chi cura ha bisogno di essere curato e protetto', ha sottolineato. 'Abbiamo bisogno di lavorare in un ambiente che non sia una catena di montaggio, come a volte sembra essere quando passo per il Centro di Salute Mentale e vedo medici e infermieri lavorare con un paziente che entra e uno che esce di continuo. Il nostro lavoro è fatto di relazione con i pazienti, con le famiglie e con l’esterno'. La direttrice ha poi sottolineato come criticità i criteri di misurazione delle attività: 'Quando contiamo le nostre prestazioni guardiamo al numero di visite o alle Uvm effettuate, ma non viene conteggiato il tempo dedicato alla supervisione quotidiana dei casi e agli incontri settimanali d’équipe, che invece sono essenziali nei team multi professionali e non sono più strutturali. Qualcosa, anche su questo fronte, andrebbe rivisto'.

Un quadro preoccupante espresso il davanti al Direttore Generale dell’Ausl di Modena, Mattia Altini, che ha riconosciuto la portata straordinaria della crisi in atto: 'Non c’è dubbio che siamo sottoposti a uno tsunami di domande a cui non eravamo preparati, un’escalation partita dal 2020. Ho chiarissimi i numeri della neuropsichiatria infantile'. Per il dg Ausl la risposta non può limitarsi al solo incremento degli organici: 'Abbiamo bisogno di lavorare sui nuovi profili professionali e su nuovi modelli di lavoro: non dobbiamo solo rimpinguare le forze del dipartimento, ma ammodernare il modo con cui stare di fronte a quel bisogno'.

'Quello che vorrei veramente fare, e lo richiamo qui davanti a tutti, è potenziare l’offerta pubblica', conclude Altini. 'Dobbiamo essere capaci di produrre di più e, tra virgolette, di comprare un po’ di meno, superando una caratteristica che Modena ha avuto in termini di acquisto dal privato accreditato. Credo che non ci manchi nulla per essere più capaci di rispondere al nostro interno'.