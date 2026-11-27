Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti sul progetto di svuotamento del Policlinico si sta giocando tutto o quasi. Ci ha messo la faccia dall'inizio e ora non perde occasione per ribadire la sua idea. In ogni situazione, indipendentemente dalla platea. Lo ha fatto anche ieri mattina in casa Cgil: si parlava di salute mentale, ma egli ha dovuto comunque rilanciare il tema della chiusura del Policlinico di via del Pozzo per aprire al suo posto un ospedale distrettuale.

In questo piano nefasto per il servizio sanitario offerto ai cittadini (parliamo dell'11esimo miglior ospedale d'Italia) e architettato per risparmiare denaro, come esplicitamente ammesso dal sindaco stesso, Mezzetti gioca con la propria carriera e - al di là del merito - occorre riconoscergli il coraggio di fare una battaglia nella quale con ogni probabilità, inspiegabilmente, crede. Evidentemente il Dg Ausl Mattia Altini, su indicazione del presidente De Pascale, è riuscito a convincere il primo cittadino della necessità futurista tipica del Ventennio di "buttare il cuore oltre l'ostacolo" perchè - per citare Giacomo Balla - "tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido".

Meno apprezzabile, in questo contesto, l'atteggiamento supino degli amministratori Pd al progetto. Parlando singolarmente con molti sindaci i dubbi rispetto al metodo e al merito dell'idea sono di gran lunga superiori rispetto ai consensi, eppure sinora si sono registrati quasi solo applausi. Perchè?

L'ordine di scuderia arrivato dal presidente della Regione Michele De Pascale e dal segretario regionale Dem Luigi Tosiani è stato certamento chiaro, ma questo non impedirebbe ai primi cittadini e agli amministratori di esprimere comunque un dissenso in coscienza.

Il punto è proprio questo: l'obiezione di coscienza, passi il termine, viene schiacciata dalla forza della convenienza politica. Ognuno, ovviamente, ha la propria piccola convenienza.

I consiglieri regionali modenesi Pd Maria Costi, Luca Sabattini e Ludovica Ferrari non parlano o addirittura mostrano consenso festante, perchè guardano al prossimo obiettivo della loro scalata personale. L'assessore regionale Davide Baruffi (nella foto con Braglia e Mezzetti) sta per lasciare libera una casella in giunta per approdare in Parlamento su indicazione diretta di Elly Schlein e la corsa alla sua successione impone la dimostrazione di piena fedeltà a De Pascale. Una successione che si intreccia inevitabilmente alla possibilità di ottenere una candidatura alle Politiche.

Il presidente della Provincia Fabio Braglia punta dritto alla riconferma alla presidenza della Provincia (incarico al momento non direttamente elettivo da circa 105mila euro lordi all'anno) e sa perfettamente che per centrare l'obiettivo il voto ponderato di Modena città è fondamentale.

Infine i sindaci. Gianni Gargano da Castelfranco ci ha provato inizialmente a protestare, ma il suo dissenso è durato il tempo di un soffio, per trasformarsi nella tranquillizzante favola di zia Maria e zio Giuseppe (lo ha detto davvero qui il video). Maurizia Rebecchi di Ravarino, Comune tra i più colpiti dall'addio del Policlinico, si è addirittura lanciata in un 'noi ci siamo' rivolto commosso a Mezzetti. Massimo Paradisi da Castelnuovo, consapevole della totale avversità al piano dei modenesi, ha provato a far pesare il suo ruolo di segretario provinciale Pd, fossanche in termini di mantenimento del consenso, ma esplicitamente dalla sua bocca sinora non sono uscite critiche. Riccardo Righi (che Pd non è e qualche margine di libertà in più se lo concede) e Matteo Mesini di Sassuolo, hanno alzato la voce nelle segrete stanze dell'Ufficio di presidenza Ctss sulla tempistica imposta da Mezzetti, ma poi apertis verbis hanno pronunciato lodi e apprezzamenti. Gli altri sindaci Dem tacciono. Per non sbagliare. Perchè l'ordine di scuderia è quello e perchè c'è un dopo-mandato da costruire.

Poi andrebbe registrata la resa dei primi cittadini di centrodestra. Questa davvero inspiegabile, una sorta di sindrome di Stoccolma rispetto alla forza del Sistema Pd. Ma questa è un'altra pagina del lungo e poco edificante racconto.

Giuseppe Leonelli