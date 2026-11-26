Si discuterà lunedì in Consiglio comunale la mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Modena per chiedere che il Policlinico resti e venga valorizzato nella storica sede di via del Pozzo, prendendo le distanze dall’ipotesi di realizzare un nuovo grande polo ospedaliero a Baggiovara come soluzione sostitutiva.

Il documento è firmato dai consiglieri Elisa Rossini, Luca Negrini, Ferdinando Pulitanò, Daniela Dondi, Paolo Barani e Dario Franco.

Fdi contesta il progetto di realizzare a Baggiovara un nuovo grande polo dedicato ad alta complessità, specializzazioni avanzate e ricerca, mantenendo invece in via del Pozzo un presidio cittadino e distrettuale "orientato prevalentemente verso la bassa e media complessità, con la possibilità di utilizzare gli spazi liberi per alloggi destinati a studenti di medicina e infermieristica".

Un progetto che prevederebbe dunque la chiusura del Policlinico e la riapertura di un ospedale cittadino che non potrà essere chiamato Policlinico in nessun caso.

Per Fratelli d’Italia una simile ipotesi va ben oltre una semplice evoluzione tecnica di indirizzi già approvati, perché "tocca in modo profondo l’assetto sanitario, urbano, universitario e infrastrutturale di Modena, oltre al valore di prossimità e accessibilità legato alla sede storica".

La mozione chiede quindi al sindaco e alla giunta di "non sostenere in alcuna sede l’opzione di un nuovo Policlinico a Baggiovara come scelta per il futuro assetto cittadino e di promuovere invece in via prioritaria la ristrutturazione e riqualificazione del presidio esistente, valutando anche l’area dell’ex aeronautica di via Minutara come possibile spazio di espansione".

Il documento impegna inoltre l’amministrazione a "predisporre un documento comparativo pubblico, analitico e trasparente — con costi, tempi, impatti organizzativi e urbanistici, accessibilità e valorizzazione degli investimenti già sostenuti — per mettere a confronto le due ipotesi. Viene infine chiesto di non assumere decisioni definitive sul trasferimento del baricentro ospedaliero senza un preventivo passaggio formale in Consiglio comunale e senza un confronto aperto con cittadini, professionisti sanitari, Università, sindacati e rappresentanze del territorio, prevedendo anche l’invio della mozione alla Regione Emilia-Romagna, alla CTSS, all’Ausl, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, all’Università di Modena e Reggio Emilia e agli altri enti interessati".