Da mezzogiorno di oggi diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono impegnate a Castelvetro, in via Braglia, per l'incendio di un'abitazione. ​Le fiamme hanno interessato il primo piano dell'edificio. Sul posto stanno operando le squadre dei distaccamenti di Vignola e Sassuolo, supportate dall'autobotte e l'autoscala inviata dalla sede centrale di Modena.

​Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso. Al momento non risultano persone ferite o intossicate.