Castelvetro, NCV Logistica Evoluta ha acquisito Autotrasporti Turci

Ncv Logistica Evoluta, storica cooperativa bolognese di trasporto e logistica integrata, ha acquisito Autotrasporti Turci, azienda di Castelvetro di Modena specializzata nel trasporto industriale conto terzi di macchinari e mezzi di movimentazione per l'edilizia e la logistica.

L'operazione è il primo passo nella strategia di crescita per linee esterne prevista dal piano industriale 2026-2029 di Ncv, approvato dall'assemblea dei soci lo scorso giugno. Fondata nel 1981, Autotrasporti Turci opera tra le province di Modena, Reggio Emilia e Bologna. L'azienda è specializzata nel trasporto di carrelli elevatori di diverse tipologie, piattaforme aeree, spazzatrici stradali, macchine movimento terra e gru per l'edilizia e conta 13 dipendenti, rafforzando al tempo stesso il presidio del territorio emiliano.

'Come previsto dal Piano Industriale 2026-2029, la crescita per linee esterne rappresenta un'importante leva strategica per lo sviluppo di Ncv. Turci si integra in modo sinergico nel nostro modello di business e, allo stesso tempo, rappresenta un investimento sul territorio e un allargamento della nostra compagine' - spiega Gabriele Battistin, direttore generale della cooperativa.

'In un mercato in profonda trasformazione, questa acquisizione si pone in netta controtendenza rispetto al settore. Con Turci aumentiamo la nostra base cooperativa e aggiungiamo nuove competenze con l'obiettivo di consolidare il nostro percorso di crescita, garantendo continuità occupazionale' - conclude Samanta Zucca, presidente di Ncv (150 mezzi di trasporto, 350 lavoratori e 60.000 metri quadrati coperti di magazzini).