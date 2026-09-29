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S&P globa migliora l'outlook BPER da stabile a positivo

S&P globa migliora l'outlook BPER da stabile a positivo

Secondo l'agenzia la banca continuerà a migliorare la propria efficienza operativa e la diversificazione dei ricavi.

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BPER Banca ha comunicato che l’agenzia di rating S&P Global ha migliorato in data odierna l’outlook della Banca da “Stabile“ a “Positivo”, nella convinzione che la banca continuerà a migliorare la propria efficienza operativa e la diversificazione dei ricavi. S&P Global evidenzia come, negli ultimi anni, BPER abbia notevolmente rafforzato la propria redditività grazie ad importanti misure di ottimizzazione dei costi e ne valuta positivamente la qualità dei ricavi, la cui componente commissionale è pari a circa un terzo della base ricavi complessiva. Il consolidamento in atto potrebbe inoltre rafforzare la dimensione e il posizionamento sul mercato di BPER.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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